Jacobo Ramón pide paso y Chema Andrés aparece en el radar de una España sin Rodrigo

Luis de la Fuente prepara una convocatoria de España con una base reconocible y varios huecos que invitan a mirar más allá de los habituales. El seleccionador anunciará este viernes 6 de noviembre la lista para enfrentarse a República Checa e Inglaterra, con el pase a cuartos de la Liga de Naciones asegurado y la primera posición todavía en juego. Las lesiones de Rodrigo, Eric García y Dani Olmo obligan a buscar soluciones, mientras Jacobo Ramón aparece entre los candidatos a estrenarse y la delantera mantiene abierta su competencia.

La convocatoria se conocerá a las 11:30 horas a través de los canales de la Federación y De la Fuente comparecerá una hora después en el Metropolitano. España visitará Praga el jueves 12 y recibirá a Inglaterra el domingo 15, ambos encuentros a las 20:45 horas peninsulares. La Selección llega al cierre del grupo con doce puntos de doce posibles.

El escenario permite introducir ajustes sin perder de vista el objetivo competitivo. De la Fuente tiene un grupo consolidado y razones para mantener su confianza en quienes sostienen el funcionamiento del equipo. Las novedades deberán encontrar espacio dentro de esa estructura.

Rodri se cae y Chema Andrés aparece entre las alternativas

Luis de la Fuente no podrá contar con Rodrigo Hernández. El centrocampista sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha después de notar molestias contra el Aston Villa y ser sustituido al descanso. Su recuperación dependerá de la evolución, pero la convocatoria de noviembre llega demasiado pronto para él. Una ausencia que obliga a buscar soluciones en una posición fundamental para el funcionamiento de España.

Zubimendi ofrece una alternativa conocida para ocupar el pivote, mientras que Chema Andrés representa una opción especialmente interesante si el seleccionador decide abrir la puerta a una cara nueva. El centrocampista formado en el Real Madrid cuenta con experiencia en la sub-21 y ofrece un perfil específico para esa posición, con presencia física, capacidad para proteger a los centrales y criterio para iniciar el juego. Su candidatura permitiría incorporar un relevo natural para el puesto, aunque su salto a la Absoluta sigue siendo una posibilidad pendiente de la decisión de De la Fuente.

Luis Milla también es una opción muy a tener en cuenta. El madrileño está brillando en el Como y a sus 32 años podría recibir por primera vez la llamada de la selección española. Su rendimiento está siendo más que notable a las órdenes de Cesce.

Jacobo pide una oportunidad

Uno de los nombres que despiertan más interés es Jacobo Ramón. El central está aprovechando su etapa en el Como para crecer con continuidad y presentar argumentos que pueden acercarlo a la Absoluta. Su candidatura añade atractivo a una convocatoria que necesita resolver la ausencia de Eric García.

Huijsen, Cubarsí y Laporte forman parte del núcleo que da estabilidad al eje defensivo. Le Normand siempre es una opción. A su alrededor aparece la posibilidad de incorporar otro perfil y ampliar las alternativas. Jacobo compite por esa oportunidad con futbolistas como Jon Martín o Javi Rodríguez, también presentes entre las opciones que maneja el seleccionador.

La decisión permitirá comprobar qué busca De la Fuente para completar la defensa. Hay candidatos con recorrido en las categorías inferiores y otros que están ganando peso en sus clubes. El rendimiento reciente puede inclinar una elección en la que también cuentan las características que necesita el equipo.

El hueco que deja Olmo

La ausencia de Dani Olmo plantea un problema diferente. España pierde un futbolista capaz de recibir entre líneas, asociarse cerca del área y aparecer en posiciones de remate. Sustituirlo exige decidir si conviene mantener un perfil parecido o modificar el reparto de funciones.

Pablo Barrios ofrece una alternativa para reforzar el centro del campo. Su capacidad para participar en la construcción y dar continuidad al juego permite imaginar distintas combinaciones con las piezas habituales. Isco y Fornals también figuran entre las posibilidades para aportar creatividad.

Alberto Moleiro y Yeremay añaden otras candidaturas para las posiciones ofensivas. La competencia permite elegir entre más juego interior o un futbolista que ensanche el ataque y busque el desequilibrio. La baja de Olmo abre un hueco, pero su sustituto no tiene por qué reproducir exactamente sus movimientos.

Un delantero y posibles regresos

La punta de ataque concentra otra de las decisiones. Oyarzabal representa una referencia para el seleccionador, mientras las plazas que completen esa posición mantienen varias alternativas. Roberto Fernández y Carlos Espí ya conocen la dinámica de la última convocatoria y aspiran a continuar.

Sergio Camello, Gonzalo García y Samu Aghehowa aparecen también entre las opciones. De la Fuente deberá valorar el momento de cada uno y el recurso que pueden ofrecer en dos partidos con exigencias diferentes. La elección sigue abierta.

También se esperan los regresos de Joan García y Pedro Porro, ausentes en la anterior ventana. Su vuelta permitiría recuperar alternativas conocidas en la portería y el lateral derecho.

El viernes llegará la respuesta. España tiene asegurada su continuidad en la Liga de Naciones, pero todavía debe cerrar el grupo. De la Fuente busca una lista que conserve las certezas del bloque y permita comprobar quién está preparado para sumarse.