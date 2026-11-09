El zasca de Militao a dos aficionados del Valencia que insultaron a Rüdiger antes de rogar una camiseta del Madrid

La tensión del Valencia-Real Madrid no solo se vivió sobre el césped, sino también en los banquillos. Dos de los jugadores que sufrieron de cerca la hostilidad de Mestalla fueron Éder Militão y Antonio Rüdiger. Ambos defensas del conjunto blanco acabaron muy enfadados con la actitud de un grupo de aficionados que no dejó de insultarles después de que celebraran el gol de Fede Valverde. Sin embargo, Militão acabaría protagonizando una curiosa escena horas después con dos aficionados que, minutos antes, habían intentado llevarse una camiseta del Real Madrid.

Todo comenzó cuando la tensión fue creciendo en Mestalla. El partido seguía 0-0 cuando llegó la entrada de Maffeo a Mbappé, una acción que hizo estallar los ánimos. Mientras los jugadores madridistas reclamaban la tarjeta roja desde el banquillo, los aficionados valencianistas protestaban al considerar que ni siquiera había sido falta. La jugada dio paso al gol de Fede Valverde, que abrió el marcador y provocó que varios integrantes del banquillo blanco saltaran para celebrar el tanto del uruguayo. Un gesto que desató los insultos de un sector de la grada, especialmente dirigidos contra jugadores como Rüdiger.

La tensión fue todavía a más después del 0-2, obra de Arda Güler. El central alemán volvió a celebrar el gol con efusividad, lo que encendió aún más a los aficionados. En medio de ese ambiente, Militão y Rüdiger se acercaron al cuarto árbitro para protestar una acción del encuentro. Sin embargo, al darse la vuelta, se encontraron con dos aficionados que les increparon y les exigieron que se sentaran en el banquillo con una actitud desafiante.

Al término del encuentro, Militão se acercó a esa misma grada situada junto al banquillo, donde aficionados valencianistas reclamaban algún recuerdo del jugador madridista. Entre ellos se encontraban los mismos dos hombres que habían insultado a Rüdiger y que ahora insistían en conseguir su particular «premio». Finalmente, el brasileño optó por entregarles una sudadera y una camiseta de entrenamiento. Ambos respondieron con el pulgar hacia arriba, agradeciendo el gesto y mostrando una actitud mucho más amable que la que habían tenido durante el partido.

La anécdota no terminó ahí. Al ver las imágenes de los dos aficionados con las prendas regaladas por Militão, alguien preguntó al brasileño: «¿Son los mismos que le dicen absolutamente de todo a Antonio cuando celebra el gol?». La respuesta del defensa fue tan breve como significativa: «Sí, no hay que vivir con rencor». Una contestación con la que Militão dejó una última lección de deportividad después de una noche marcada por la tensión y los enfrentamientos entre el Real Madrid y la grada de Mestalla.