El dato insólito que retrata al Valencia y Maffeo: 51 minutos sin faltas ante el Barcelona y 26 contra el Real Madrid

Vinicius se quedó en casa, pero Mestalla fue el mismo polvorín. Esa fue la lectura de lo que se vivió este sábado en otra victoria del Real Madrid ante el Valencia pese a la hostilidad que se respiró durante el partido. Los de Javier Aguirre mostraron una agresividad que cabreó al equipo de José Mourinho, que se marchó con varias heridas de guerra de un duelo que los locales vivieron como si hubiese sido una final. Aunque el fútbol es un deporte donde el contacto es normal, lo que sí llamó la atención fue la gran diferencia de carácter que hubo respecto al partido que hicieron contra el Barcelona hace unas semanas.

El encuentro de Liga ya se preveía rocoso por los intereses de ambos clubes. Por un lado, el Real Madrid quería ganar para meter presión en el liderato a Barcelona y Atlético, mientras que el Valencia se jugaba los cuartos para salir de la zona de descenso. Un punto de inflexión que, bajo instrucciones del entrenador mexicano, se centralizaba en anular el juego de Mourinho más allá de jugar con su propio estilo.

En el campo estaba Maffeo, para añadir morbo el duelo, pero sin la presencia del brasileño. Esto le hizo tener que buscar otros compañeros de baile con los que enzararse. Encontró a Cucurella, Diomande, Mbappé, Bellingham…con todos tuvo su batalla personal. De hecho, en una de sus tantas «muestras de cariño», se topó en el minuto 27 con su primera tarjeta amarilla. Como no, la protestó y, para colmo, fue la falta que acabó con el primer gol del Real Madrid tras el misil de Fede Valverde.

En el Valencia eso les hizo calentarse más para meter la pierna. Jugadores como Güler acabaron cansándose, conscientes de que muchas de esas faltas iban con exceso de intensidad. Pero el estilo está respaldado por Aguirre: «Son partidos muy intensos en los que tienes que hacerlo muy bien», decía en el postpartido. Tanto es así, que Maffeo se despidió entre los aplausos de Mestalla después de firmar 5 faltas en 63 minutos y «agradeciendo» no haber estado expulsado, porque papeletas compró hasta el final. En total, el Valencia cometió 26 faltas contra el Real Madrid. La primera la había hecho en el minuto 3.

El Valencia tiene más obsesión con el Real Madrid que con el Barcelona

Dato inédito. Pero lo que lo hace aún más increíble es la tremenda diferencia de intensidad que cuando jugó contra el Barcelona a finales de septiembre. Mismo Mestalla, pero en aquel entonces seguía Corberán en el banquillo. Los de Hansi Flick jugaron con futbolistas desequilibrantes como Lamine Yamal, Raphinha y compañía. El resultado: 0-5, ninguna falta hasta el minuto 51 y solo 7 en todo el partido. Ni Maffeo se atrevió a hacer una falta en los 54 minutos que estuvo jugando. Estadísticas que dan qué pensar.

«Un partido difícil, en un ambiente complicado, contra un equipo agresivo y un árbitro que permitió que pudieran ser agresivos. Eso ha sido complicado para nosotros», explicaba Bernardo Silva al terminar el partido. El Valencia acabó jugando con 10 después de la expulsión a Gayà por roja directa tras llevarse por delante a Mbappé. Dimitrievski también se enzarzó con Bellingham por caer dentro del área y el banquillo del Valencia se comió en varias ocasiones al cuarto árbitro. Otra olla a presión en Mestalla, que mostró su cara más hostil contra el Real Madrid, mientras que con el Barcelona rebajó mucho más la temperatura.