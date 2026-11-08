La reflexión de Cañizares en la que despelleja a Maffeo: «Hacerse el guapo y el fuerte está muy bien pero sin…»

Pablo Maffeo acabó tocado después de perder otra vez contra el Real Madrid. El argentino se reencontró con el conjunto blanco en un partido de Liga y su actitud volvió a dejar mucho que desear en el campo. Un papel en el que tuvo encontronazos con todos los futbolistas de José Mourinho y a la vez el hombre que provocó que el Valencia acabase derrotado en Mestalla. Un comportamiento que señaló Santiago Cañizares con una contundencia que hacía tiempo que no se le veía.

El ex portero de ambos equipos vio cómo Maffeo se fue yendo poco a poco del partido. Faltas al límite, piques con los rivales…todo ello hasta que su falta a Mbappé en el borde del área acabó provocando el primer gol del Real Madrid tras el misil de Fede Valverde. Gol y amarilla que le iba a condicionar todo el partido y también a los de Javier Aguirre. «Al Valencia le interesaba embarrar el partido, y así es como se gana al Real Madrid, cómo se compite. No es contra el Valencia, es contra Maffeo», dijo Cañizares.

Tras el 0-1, el Real Madrid dominó el partido y sometió a conjunto valencianista hasta tal punto que todo lo que habían conseguido hasta el gol del uruguayo había sido en vano por culpa de la obsesión de Maffeo con el club blanco: «Lo que consiguió es estar amonestado y una falta al borde del área que acabó en gol. Hacerse el guapo y hacerse el fuerte está muy bien, pero sin comprometer a tu equipo», dijo.

Poco después de dichas palabras, Maffeo iba a añadir más leña al fuego rajando del árbitro por un supuesto favor al Real Madrid con una falta muy claro que sus ojos no quisieron ver: «No me apetece nada hacer esta entrevista, es una mierda esta entrevista que no pinta nada, faltas que no son, se hace esta entrevista y ya está, pregunta. El árbitro no es justo». Incluso Marcelo se burló del argentino en redes sociales: «Que rabia tiene al MADRID el Masfeo… madre mía. Y gol». De nuevo, Maffeo acabó señalado, sustituido y con la rabia de tener que ver desde el banquillo como el equipo madridista volvió a superarle, esta vez, con la camiseta del Valencia.