Un equipo llamado Real Madrid

«Mentalidad, mentalidad, mentalidad». Tres palabras. Una obsesión. Una manera de entender el fútbol. Así explican desde el entorno de José Mourinho la transformación que ha experimentado el Real Madrid en las últimas semanas. El portugués ha conseguido algo mucho más importante que encadenar victorias. Ha construido un equipo. Un bloque solidario, comprometido, competitivo y convencido de que el éxito individual sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del colectivo. No ha sido un camino sencillo. Hubo dudas, golpes y momentos de enorme tensión. Pero también dos puntos de inflexión que terminaron cambiándolo todo. El drama de Rodri y la dolorosa derrota en el derbi. De aquellas heridas nació este Real Madrid.

«Nadie es más importante que el equipo». Es el mensaje que Mourinho ha conseguido instalar en un vestuario repleto de estrellas. Una máxima que no admite excepciones. Ni para Mbappé, ni para Bellingham, pero sobre todo para Vinicius. Todos tienen talento, jerarquía y personalidad, pero ninguno está por encima del escudo. El entrenador portugués ha trabajado para que sus jugadores entiendan que el éxito depende de lo que hagan juntos. Que defender es una obligación compartida, que correr no es negociable y que el sacrificio colectivo es el primer paso para ganar. Una transformación que no se explica únicamente desde la pizarra. Es, sobre todo, una cuestión de mentalidad.

El drama de Rodri que terminó reforzando al equipo

El primer gran examen llegó en agosto. El Real Madrid tenía prácticamente encarrilado el fichaje de Rodri Hernández, el centrocampista elegido para dar un salto de calidad definitivo a la medular y cubrir el vacío que había dejado Toni Kroos hace tres temporadas. Las negociaciones estaban muy avanzadas, con un preacuerdo por cuatro temporadas y buena sintonía con el Manchester City. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, el internacional español cambió de rumbo y decidió apostar por el Barcelona después de conversar con Hansi Flick y Deco.

Fue un golpe considerable. Un drama deportivo e institucional. El Real Madrid veía cómo se escapaba su gran objetivo del mercado, precisamente para reforzar a su máximo rival. Rodri comunicó su decisión al club blanco y Mourinho no tardó en reaccionar. «Las dudas que tuvo Rodri me generaron dudas a mí», explicó el portugués, dejando claro que nadie podía estar por encima de la entidad. El entrenador no estaba dispuesto a lamentarse por un futbolista que había preferido otro proyecto.

Aquella decepción terminó convirtiéndose en una oportunidad para reforzar el mensaje interno. El Real Madrid debía ser más importante que cualquier nombre, incluso que el fichaje que todos consideraban prioritario. Mourinho cerró filas con sus jugadores y decidió buscar las soluciones dentro de su propia plantilla. Tchouaméni, Valverde y Camavinga adquirieron todavía más importancia en la construcción de un centro del campo que debía encontrar el equilibrio sin Rodri. El portugués convenció al grupo de que la respuesta no estaba en mirar hacia fuera, sino en potenciar lo que ya tenía.

La noche que cambió todo en Valdebebas

El segundo punto de inflexión fue todavía más profundo. La derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano dejó al Real Madrid tocado. El equipo había sido superado, las dudas se multiplicaron y Mourinho comprendió que necesitaba intervenir. No bastaba con corregir algunos detalles. Había que cambiar la estructura, recuperar el equilibrio y, sobre todo, transformar la actitud competitiva.

La reacción del portugués fue inmediata. Tras el derbi, todo el cuerpo técnico hizo un bunker de Valdebebas. Mourinho y sus colaboradores se encerraron en la Ciudad Deportiva para analizar lo sucedido y buscar soluciones. Fueron jornadas interminables de trabajo, vídeo y reflexión. Sin desconexión. Sin excusas. El entrenador quería entender por qué su equipo se partía, por qué faltaba agresividad en determinados momentos y por qué los rivales encontraban tantas facilidades para atacar los espacios.

De aquel encierro nació buena parte del Real Madrid actual. Mourinho apostó por un equipo más compacto, por el equilibrio en el centro del campo y por un compromiso defensivo absoluto. La consolidación del doble pivote formado por Tchouaméni y Bernardo Silva, y la confirmación de que Valverde ya es el mejor lateral derecho de la plantilla, permitió ordenar al equipo, proteger mejor a los centrales y liberar talento en posiciones ofensivas. También cambió la exigencia hacia las estrellas. Mbappé, Bellingham y el resto de los atacantes debían implicarse en la presión y entender que el trabajo sin balón era tan importante como el talento con él.

No fue únicamente una revolución táctica. Fue una reconstrucción mental. Mourinho consiguió que sus jugadores aceptaran las nuevas exigencias y entendieran que el camino hacia los títulos pasaba por convertirse en un bloque. Del caos al orden. De las individualidades al equipo.

«Mentalidade, mentalidade, mentalidade»

Los resultados han terminado dando sentido a aquel proceso. El Real Madrid salió reforzado del Clásico contra el Barcelona, pero Mourinho se encargó de evitar cualquier relajación. Su obsesión era ganar el siguiente partido. Y después el siguiente. No quería celebraciones prolongadas ni futbolistas instalados en la autocomplacencia. Quería hambre.

La respuesta llegó con una semana de enorme exigencia. Santander, Atenas y Valencia. Tres partidos consecutivos lejos del Bernabéu en apenas siete días. Tres victorias. Mourinho administró esfuerzos, repartió minutos y mantuvo intacta la competitividad de un grupo que respondió a cada dificultad. En Mestalla volvió a verse ese Real Madrid reconocible. Un equipo solidario, con Arda Güler y Bellingham marcando diferencias, Courtois apareciendo cuando era necesario y todos trabajando para sostener el resultado.

La mejor prueba de esa transformación estuvo en los esfuerzos que antes parecían impensables. Mbappé recorriendo metros para cerrar una banda, las estrellas persiguiendo rivales y todo el equipo defendiendo como si cada balón fuese el último. Mourinho ha conseguido que futbolistas acostumbrados a decidir partidos con su talento entiendan que también pueden ganarlos desde el sacrificio. Esa es la verdadera revolución.

El portugués ha logrado que el Real Madrid deje de depender exclusivamente de sus estrellas. Ahora tiene una identidad. Sabe sufrir, sabe competir y sabe ganar. Ha aprendido que los partidos no se resuelven únicamente con talento, sino también con disciplina, concentración y solidaridad. Mourinho ha convertido un vestuario de grandes futbolistas en un gran equipo. Y esa es, posiblemente, su mayor victoria hasta el momento.

«Mentalidade, mentalidade, mentalidade», insisten desde su entorno. No es una frase para decorar las paredes de Valdebebas. Es una filosofía que ha terminado calando en cada rincón del vestuario. La que permitió superar el drama de Rodri, levantarse después del derbi y construir una dinámica ganadora. Porque este Real Madrid tiene estrellas, pero, por encima de todo, tiene equipo. Un equipo llamado Real Madrid.