Tchouaméni da el susto con la selección francesa y se someterá a pruebas en el pubis

Aurélien Tchouaméni ha dado el susto con la selección francesa tras retirarse del entrenamiento de este martes. El centrocampista del Real Madrid se someterá a pruebas en el pubis para conocer el alcance de sus molestias. Un contratiempo físico que le deja prácticamente descartado para el partido del jueves en San Siro. Francia se mide a Italia a domicilio en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League a partir de las 20:45 horas del 12 de noviembre.

Con la clasificación a cuartos de final prácticamente encarrilada, no se espera que Zinedine Zidane comprometa físicamente a alguno de sus futbolistas. Las últimas informaciones sobre las molestias en el pubis de Tchouaméni comprometen su participación en apenas dos días en suelo italiano. La posible baja de Tchouaméni podría abrirle la puerta de la titularidad a Eduardo Camavinga, que ha regresado a la dinámica del equipo bleu tras quedarse fuera del último Mundial.

La duración del segundo parón internacional del curso, menor que la de los primeros compromisos de selecciones, deja un margen más estrecho para una posible recuperación de Tchouaméni en caso de que abandone la concentración de Francia. El combinado galo se mide a domicilio a Italia este jueves y cierra su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League recibiendo a Turquía en Burdeos el domingo 15 de noviembre.

De cara a los próximos compromisos del Real Madrid, el más cercano que se presenta en el horizonte es la partido ante Celta en el Santiago Bernabéu, programado para el sábado 21 de noviembre. Las molestias de Tchoauméni en el pubis, adelantadas por L’Equipe suponen el primer susto para el conjunto blanco en este parón de selecciones. En las próximas horas, la selección francesa comunicará el estado físico del centrocampista

Tchouaméni, pieza clave para Mourinho

Al igual que con los anteriores técnicos, Aurélien Tchouaméni se ha convertido en una pieza imprescindible en los esquemas de José Mourinho. El técnico luso le dio descanso en el partido de Champions ante el AEK de Atenas, y su ausencia se evidenció en la falta de equilibrio defensivo que provocó que los blancos estuvieron por debajo en el marcador hasta en dos ocasiones. El mediocampista galo regresó disputando 90 minutos en el contundente triunfo en Mestalla.

Ahora, este contratiempo físico con la selección francesa podría suponer una baja importante en la medular. Un futuro sin Tchouaméni supondría el regreso de Valverde al pivote, ante el poco éxito del dúo Bernardo-Camavinga en Atenas. Por el momento, el Real Madrid se mantiene atento y en comunicación directa con la selección francesa por el estado físico de Tchouaméni.