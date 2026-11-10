Así queda la clasificación de la fase de liga de la Champions League femenina tras la victoria del Real Madrid contra el París FC

La victoria del Real Madrid ante el París FC permite al conjunto blanco dar un salto en la clasificación provisional de la Champions League. Las de Pau Quesada se impusieron a las galas gracias a los goles de Caruso, Beerensteyn y Caicedo y suman su primer triunfo a los tres empates anteriores. Seis puntos en una fase de liga en la que se ponen sextas, a sólo un punto de los cuatro primeros puestos, que dan acceso directo a cuartos de final, evitando el playoff.

Las madridistas se habían mostrado hasta la fecha imbatibles en Europa, aunque siempre habían visto cómo su ventaja se desperdiciaba. En los tres partidos –ante PSG, City y Bayern– se habían puesto por delante, llegando a dominar de dos goles ante las alemanas. Sin embargo, en todos ellos terminaron empatando. Ante el París, con un calendario ya más relajado, estaban obligadas a sumar su primer triunfo.

Lo hicieron y, gracias a ello, dan un salto en la clasificación de la fase de liga de la Champions League, aunque la mayoría de sus rivales por entrar de forma directa en esos cuartos de final deben jugar aún. La cuarta jornada de la máxima competición ha comenzado de la mejor manera posible para un Real Madrid que suma seis puntos y que se coloca a sólo uno de la cuarta plaza, en la que se encuentra momentáneamente el Arsenal.

Clasificación de la Champions femenina