El Madrid pierde tres puntos de oro en una remontada sin premio frente al Badalona

El Real Madrid ha tenido que conformarse con el empate ante el Levante Badalona. Las de Pau Quesada nadaron a contracorriente durante todo el encuentro. Lucía Martínez abrió el marcador y las blancas respondieron después del descanso. Elena Julve volvió a adelantar a las suyas, pero las locales volvieron a contestar de forma inmediata, con dos tantos de Linda Caicedo y Lotte Keukelaar para ponerse por delante por primera vez en el partido. Sin embargo, el gol de Uribe en el minuto 82 puso las tablas en el marcador.

La polémica estuvo servida, ya que la colegiada revisó el último tanto por una posible mano. Las jugadoras se fueron hasta el minuto 99 con el añadido, pero nadie pudo imponerse en el Di Stefano. Pese a ello, las vikingas suman siete partidos invictas en la Liga F.

El partido empezó con aroma a goleada, con las de Pau Quesada atacando de forma muy clara la portería rival durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, la falta de acierto se pagó muy cara. El larguero negó dos cabezazos de Däbritz y Bruun. El equipo estaba perdiendo efectividad, pero el entrenador cambió el partido con el banquillo, con la entrada de Linda y Schröder.

El FC Barcelona consigue un poco más de aire en la clasificación, aunque las blancas siguen en la pelea tras el empate. Con este resultado las blaugranas tienen tres puntos de ventaja en el liderato, aunque aún tienen que jugar su partido contra el Deportivo A Coruña este domingo a las 18:00 horas (17:00 en las Islas Canarias)

Los detalles marcan la diferencia en la Liga F

El campeonato está al rojo vivo y cada partido es una prueba de fuego para imponerse. Las culés quieren mantener su monopolio, pero Pau Quesada está dando los pasos correctos para hacer temblar al conjunto catalán. El próximo objetivo es la Champions femenina, el equipo ya se prepara para enfrentarse al Inter de Milán el miércoles a las 18:45 horas.