Huijsen ya está preparado: consolidado con Mourinho y listo para dar el relevo en España

Dean Huijsen se quedó fuera del Mundial en verano y cinco meses después vuelve a tener argumentos para hacerse un sitio en la selección española. El central se ha afianzado en el Real Madrid de José Mourinho y el jueves trasladó esa mejoría a Praga. Jugó todo el partido al lado de Pau Cubarsí, completó 98 de los 103 pases que intentó y despejó cinco balones en el 0-2 ante la República Checa. Fue su segunda titularidad junto al azulgrana y dejó una pregunta interesante para Luis de la Fuente antes de recibir a Inglaterra. Cuánto recorrido puede darle ya a una pareja que en 2030 tendrá 25 y 23 años.

La ausencia de Huijsen en el Mundial fue el golpe de una primera temporada irregular en el Real Madrid. Su facilidad para salir con el balón ya estaba ahí. El margen de mejora estaba en las acciones que más pesan para un central cuando el partido se complica. Medir cuándo anticipar, guardar la distancia con su compañero y defender con contundencia cuando le toca correr hacia su propia portería. El verano le dejó por delante una temporada para demostrar que podía sostener ese nivel semana tras semana.

Mourinho le da continuidad

Con Mourinho, Huijsen ha ganado sitio en el once y responsabilidad en la salida de balón. Puede iniciar con las dos piernas y abrir el campo con una diagonal, dos recursos que cobran valor cuando el rival aprieta arriba. Si el delantero le tapa el pase al mediocentro, todavía puede conducir unos metros para atraerlo o buscar directamente al extremo del lado contrario. Esa variedad permite al Real Madrid salir por donde encuentra espacio.

Para De la Fuente, la evolución tiene un valor inmediato. Recuperó a Huijsen en septiembre para la Liga de Naciones y en Praga lo puso de inicio ante la baja de Laporte por un proceso gripal. El madridista completó el partido y España dejó la portería a cero. El resultado fue más cómodo que varios tramos del encuentro. El segundo gol llegó en el descuento y, hasta entonces, la defensa tuvo que sostener una ventaja de un solo tanto.

Un central del Real Madrid y otro del Barcelona

Huijsen y Cubarsí comparten una virtud que explica por qué pueden funcionar juntos. Los dos se ofrecen para recibir cuando España empieza a jugar cerca de Unai Simón. Cubarsí encuentra con facilidad el pase vertical entre líneas. Huijsen puede avanzar en conducción y cambiar la orientación con cualquiera de las dos piernas. Al rival le cuesta orientar la presión hacia un solo lado si los dos centrales son capaces de encontrar al hombre libre. En Praga completaron 193 de 204 pases entre ambos.

A la hora de defender, Cubarsí lee bien el momento de salir al cruce y Huijsen tiene zancada para cubrir metros a su espalda. Su altura también le da recursos para defender el área, aunque en Praga sólo ganó uno de sus cuatro duelos aéreos. Ese detalle ayuda a poner la actuación en perspectiva. La pareja respondió bien en conjunto y todavía tiene aspectos que afinar ante rivales que encuentren más veces el camino hacia el área española.

Inglaterra antes que 2030

De la Fuente cuenta con Laporte, que formó con Cubarsí la pareja del Mundial y sigue siendo una referencia para el seleccionador. Inglaterra ofrece otro tipo de examen si decide dar continuidad a los dos jóvenes, algo que no se espera que suceda. Harry Kane puede fijar a un central o bajar a recibir y arrastrarlo. Jude Bellingham sabe aprovechar el espacio que se abre cuando eso sucede. La decisión de quién sale y quién guarda la espalda puede pesar tanto como la calidad con la pelota.

La cita de 2030 queda lejos, pero las edades explican el interés en verlos juntos. Huijsen y Cubarsí podrían llegar al Mundial de casa con varias temporadas de experiencia en la élite y tiempo para conocerse en la Selección. Para el madridista, el paso inmediato es más concreto. Después de quedarse fuera en verano, ya ha vuelto a darle a De la Fuente motivos para volver a contar con él.