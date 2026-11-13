Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto de 119,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. Representa un crecimiento del 12% de las ganancias en términos interanuales y confirma la senda de ascenso de la ingeniera española. El presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, ha confirmado que la compañía «ha retomado el pago de dividendos».

Las ventas de Técnicas Reunidas aumentaron un 4% hasta septiembre y alcanzaron los 4.794 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) se incrementó un 1% hasta los 233,3 millones de euros, mientras que el ebit, que descuenta amortizaciones y depreciaciones, retrocedió un 1% hasta los 202,6 millones de euros.

El aumento de las ventas se ha debido a la división de upstream y refino, que aportó un crecimiento del 243% hasta los 1.449,6 millones de euros. El resto de divisiones decrecen, excepto la área de negocios alternativos.

La cartera de pedidos de la compañía alcanzó a cierre de septiembre un récord de 14.141 millones de euros, un 23% más que un año antes. Por segmentos, upstream y refino representa el 56% del total, gas natural el 38%, petroquímica el 6% y tecnologías de bajas emisiones menos del 1%.

Al cierre de septiembre de 2026, la posición de caja neta se situó en 627,6 millones de euros, un 47% más respecto a los 427 millones de septiembre de 2025. Esta cifra incluye una entrada de caja de 450 millones de euros por el anticipo del proyecto Upper Zakum y una salida de 133 millones derivada de la ejecución de las garantías del proyecto de BAPCO y del programa de recompra de acciones.

En el plano de la retribución de los accionistas, Técnicas Reunidas recupera el pago de dividendos ordinarios con cargo a cuenta de los resultados del ejercicio. En concreto, la compañía espera una distribución de un dividendo a cuenta de 21 millones de euros en enero de 2027. A este pago, se le añade la recompra del 2,5% del capital social de la empresa por 50 millones de euros.