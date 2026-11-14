Dónde comer las mejores ensaladillas rusas de Madrid: una ruta por sus restaurantes

Hoy 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ensaladilla Rusa, una de esas recetas imprescindibles de la gastronomía española que nunca pasan de moda. Cremosa, con la patata en su punto, una buena mayonesa y ese equilibrio perfecto entre ingredientes que convierte cada bocado en un pequeño placer, este clásico se ha ganado un lugar privilegiado en las barras y mesas de nuestro país. Aunque su origen se remonta a Rusia, la ensaladilla ha encontrado en España una identidad propia y cada restaurante tiene su particular manera de prepararla. Para celebrar esta jornada como se merece, recorremos Madrid en busca de algunas de las mejores ensaladillas rusas de la capital, esas que justifican una visita y que demuestran que, detrás de una receta aparentemente sencilla, también puede haber mucho arte.

Latasia

Si hay un restaurante que este año tiene motivos de sobra para presumir de ensaladilla rusa, ese es Latasia. La casa de comidas de los hermanos Roberto y Sergio Hernández, situada en el paseo de la Castellana, 115, acaba de hacerse con el primer premio del concurso a la Mejor Ensaladilla de la Comunidad de Madrid 2026, organizado por ACYRE Madrid. Su propuesta, firmada por Roberto Hernández, reinterpreta este clásico con una combinación de sabores españoles y guiños asiáticos: bonito marinado y escabechado en frío, mayonesa de inspiración japonesa, camarones fritos y huevas de tobiko. Para acompañarla, el restaurante apuesta por tejas de alga nori y arroz crujiente en lugar de las tradicionales regañás.

Samm

Aunque Samm es conocido en Madrid por sus arroces de inspiración levantina, en especial por su paella valenciana y su arroz del senyoret, hay otro plato que lleva décadas conquistando a sus clientes: su ensaladilla rusa. Su receta destaca por una elaboración clásica y sin artificios, con patata cocida, huevo duro, bonito, guisantes y daditos de zanahoria, todo ello ligado con una generosa mayonesa casera que aporta cremosidad y el punto de acidez necesario. Uno de sus detalles más interesantes es que la preparan al momento y permiten personalizarla al gusto del comensal, añadiendo o retirando ingredientes.

Bar Trafalgar

En pleno barrio de Chamberí, muy cerca de la plaza de Olavide, Bar Trafalgar se ha convertido en uno de esos locales que marcan tendencia sin renunciar al espíritu de los bares de toda la vida. Su propuesta combina una estética contemporánea con una carta de tapas y raciones tradicionales en la que hay un plato que merece especial atención: su ensaladilla rusa. Elaborada con patata rallada y mezclada con mayonesa para conseguir una textura especialmente cremosa, incorpora bonito del norte, del que reservan unas lascas para colocar sobre la superficie a modo de remate. La receta se completa con un suave toque de lima y alcaparras, que aportan un punto de acidez y contraste.

La Máquina

Con más de cuatro décadas de trayectoria, La Máquina es uno de los grandes referentes de la cocina tradicional española en Madrid y una parada imprescindible para quienes disfrutan del buen producto y de las recetas de siempre. Entre sus especialidades, junto a los mariscos, las frituras y sus clásicos arroces, destaca su particular ensaladilla rusa, bautizada como Ensaladilla rusa ilustrada La Máquina.

Barra Alta

En el barrio de Salamanca, Barra Alta demuestra que la ensaladilla rusa también puede reinventarse sin perder su esencia. Este restaurante, que apuesta por una cocina mediterránea basada en el producto y con pequeños guiños de fusión, propone dos versiones de este clásico entre sus tapas frías. Una de ellas es su ensaladilla con gamba cristal, que combina patata trabajada al momento, aguacate y mayonesa con una reducción de gamba, tobiko y brotes verdes. Por encima, las gambas de cristal crujientes aportan un contraste de texturas que convierte cada cucharada en una experiencia diferente. También cuentan con una versión de vieiras sopleteadas, aliñadas con aceite de oliva virgen extra y flor de sal, que se sirven sobre una base de patata preparada al momento con mayonesa y brotes, siguiendo el estilo de la ensaladilla rusa.

Manero

En Manero, la ensaladilla rusa es uno de esos platos que demuestran que las recetas tradicionales también pueden alcanzar una versión especialmente sofisticada. Este gastrobar, creado por el empresario Carlos Bosch, apuesta por una cocina de inspiración mediterránea en la que el producto y los pequeños detalles marcan la diferencia. Su ensaladilla parte de una receta familiar, concretamente la de la madre de su fundador, elaborada con patata, zanahoria, huevo cocido, pepinillos y atún en aceite. La clave está en conseguir una textura muy fina, delicada y cremosa, con una mayonesa que liga todos los ingredientes sin restarles protagonismo.

Varra

En el barrio de Salamanca, Varra se ha ganado un hueco entre las direcciones gastronómicas más interesantes de Madrid gracias a su manera de reinterpretar la cocina tradicional española. Entre sus platos más celebrados está su ensaladilla rusa, que elaboran cada día y que destaca por su textura cremosa y el protagonismo de los encurtidos. La receta combina patata, bonito y zanahoria con una mayonesa ligera elaborada con aceite de oliva virgen extra de Castillo de Canena, a la que se suman las piparras, responsables de aportar un punto de acidez que equilibra el conjunto.

La Raquetista

En las inmediaciones del Retiro, La Raquetista es una parada imprescindible para los amantes de la cocina tradicional con un toque viajero. El restaurante de los hermanos Javier y Paco Aparicio, abierto en 2015, tiene entre sus clásicos una ensaladilla rusa elaborada con ventresca de bonito y piparras. Una combinación que apuesta por la cremosidad de la receta de siempre, con el contrapunto ligeramente ácido de las piparras y el sabor del bonito.

La Tasquita de Enfrente

En pleno centro de Madrid, La Tasquita de Enfrente, dirigida por Juanjo López Bedmar y Nacho Trujillo, es un templo de la cocina de producto y las recetas tradicionales llevadas a otro nivel. Entre sus elaboraciones destaca la llamada Ensaladilla Tasquita, una versión propia de este clásico que incorpora huevas de trucha para aportar un interesante contraste de sabor y textura.

Barbillón

En Valdemarín, Barbillón también tiene su propia versión de este clásico: la ensaladilla rusa de mi madre con gambitas de cristal fritas. Una receta de inspiración familiar que parte de una base tradicional, muy cremosa y sabrosa, a la que se añade el toque crujiente de las gambitas de cristal.

Tragabuches

El chef Dani García también tiene su propia propuesta para los amantes de este clásico en Tragabuches, su restaurante de inspiración andaluza situado en el barrio de Salamanca. Su ensaladilla rusa se elabora con una receta tradicional, pero incorpora un ingrediente que marca la diferencia: taquitos de jamón ibérico de bellota Cinco Jotas, que aportan intensidad y un punto salino a cada bocado.

Arzábal

A pocos pasos del parque de El Retiro, Arzábal es otra de las direcciones madrileñas donde disfrutar de una buena ensaladilla rusa. Su receta, que forma parte de los clásicos de la casa, se prepara con ventresca de bonito, un ingrediente que aporta sabor y jugosidad a este aperitivo tan popular.

La Bientirada

Con varios locales repartidos por Madrid, La Bientirada es una buena parada para quienes disfrutan de los aperitivos clásicos con un toque diferente. Su carta incluye dos versiones de ensaladilla rusa: una clásica, fiel a la receta tradicional, y otra más especial elaborada con atún rojo de almadraba y mayonesa de piparras.