Arroz en la rutina de belleza: por qué este ingrediente asiático conquista la cosmética

El arroz lleva siglos formando parte de los rituales de belleza asiáticos y ahora vuelve a ganar protagonismo en la cosmética con fórmulas que buscan hidratar, suavizar la textura de la piel y controlar el exceso de grasa. Su presencia en limpiadores, mascarillas, tónicos y cremas responde al interés por ingredientes tradicionales que se adaptan a las necesidades actuales. Desde las mujeres que trabajan en los arrozales y han recurrido a este cereal para cuidar sus manos y su cabello hasta las nuevas propuestas de la cosmética coreana, el arroz se abre paso en el neceser con productos para distintas necesidades. Su popularidad también refleja una tendencia hacia rutinas que combinan ingredientes de origen vegetal con activos cosméticos como la niacinamida.

El arroz, un ingrediente tradicional que vuelve a la rutina facial

El interés por el arroz en el cuidado de la piel no es nuevo. En distintas culturas asiáticas, el agua y los extractos de este cereal se han utilizado tradicionalmente en rituales de belleza, especialmente para mantener la piel suave y el cabello cuidado. La cosmética actual recupera esa tradición y la combina con ingredientes como la niacinamida y las ceramidas para desarrollar fórmulas adaptadas a diferentes tipos de piel.

Sus derivados pueden contribuir a hidratar, suavizar y mejorar el aspecto de la superficie cutánea, aunque sus efectos dependen de la composición de cada producto. Por eso, más que buscar el arroz como ingrediente aislado, conviene prestar atención al conjunto de la fórmula y a las necesidades que se quieren tratar.

Incorporar el arroz a una rutina para controlar los brillos

La cosmética coreana es una de las grandes impulsoras de esta tendencia. Entre las novedades se encuentra Balance Mode, la última gama de Laneige, que combina ingredientes derivados del arroz y niacinamida para equilibrar la hidratación, controlar el exceso de sebo y mejorar el aspecto de los poros. La propuesta está especialmente dirigida a las pieles mixtas y grasas, para las que mantener la hidratación sin aumentar los brillos puede resultar complicado.

La rutina comienza con Rice Foaming Deep Cleanser, un limpiador espumoso que elimina las impurezas acumuladas en los poros y ayuda a retirar el exceso de grasa. Después, la Polishing Peel-Off Mask busca afinar la textura y conseguir un acabado más liso y mate, sin la sensación de tirantez que puede aparecer con otros productos purificantes. El tercer paso es Shine Control Weightless Moisturizer, una crema de textura ligera que combina ingredientes derivados del arroz y niacinamida.

Tónicos y sérums que también aprovechan el arroz

Más allá de los limpiadores y las cremas, el arroz también está presente en productos que buscan mejorar la luminosidad y aportar hidratación. Es el caso de Rice Toner, de I’m From, un tónico formulado con extracto de arroz de Yeoju y niacinamida. Su función es aportar hidratación y ayudar a suavizar el aspecto de la piel, por lo que puede incorporarse después de la limpieza y antes del sérum o la crema habitual.

Otra opción es Glow Replenishing Rice Milk, de Beauty of Joseon, que combina ingredientes derivados del arroz y aminoácidos para hidratar y ayudar a equilibrar el exceso de sebo. Su fórmula de doble capa está pensada para dejar la piel confortable y luminosa sin aportar una sensación excesivamente grasa.

La marca también cuenta con Glow Deep Serum Rice + Alpha-Arbutin, una fórmula que combina arroz y alfa-arbutina para mejorar la apariencia de las manchas y favorecer un tono más uniforme. En este caso, el interés está en complementar la hidratación con un activo específico para tratar la hiperpigmentación, sin atribuir al arroz por sí sólo todos los resultados.

Cómo elegir la fórmula adecuada para cada piel

La elección depende de las necesidades de cada rostro. En las pieles mixtas y grasas, un limpiador que retire las impurezas sin resecar y un hidratante ligero pueden ayudar a mantener el equilibrio. Si la piel está apagada o presenta sensación de sequedad, un tónico hidratante puede aportar confort. Cuando la preocupación principal son las manchas, conviene optar por fórmulas que incorporen activos específicos y acompañarlas de protección solar diaria.

También es importante evitar el exceso de exfoliación. Combinar demasiados productos purificantes puede irritar la piel y alterar su barrera protectora. Por eso, si se utiliza una mascarilla exfoliante, es preferible empezar con poca frecuencia y ajustar su uso según la tolerancia de la piel.