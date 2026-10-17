Pelo seco, encrespado y con las puntas abiertas: los trucos de peluquero para recuperar la hidratación y el brillo en casa

Con la llegada del otoño, el cabello puede perder brillo, suavidad y mostrar las puntas más secas y abiertas. Los cambios de temperatura, la humedad y el uso frecuente de herramientas de calor pueden acentuar estos problemas, especialmente en las melenas largas, teñidas o con mechas. Para recuperar su aspecto saludable, los peluqueros recomiendan trucos sencillos que ayudan a mejorar su textura y mantenerlo hidratado, desde aplicar una mascarilla antes del lavado hasta incorporar tratamientos sin aclarado a la rutina capilar.

Aplicar la mascarilla con el pelo sin lavar: el truco de prechampú

Puede parecer contradictorio utilizar una mascarilla sobre el cabello sucio, pero hacerlo antes del lavado es una opción interesante cuando se busca un extra de hidratación. Los expertos recomiendan aplicar un tratamiento hidratante, como una mascarilla o un aceite, de medios a puntas, recoger el cabello en una trenza y dejarlo actuar durante la noche. A la mañana siguiente, basta con lavar el pelo con champú y aplicar acondicionador.

La ventaja de este método es que permite nutrir las zonas más secas sin preocuparse demasiado por ensuciar la melena antes del lavado. Además, ayuda a incorporar un tratamiento intensivo a la rutina sin necesidad de reservar una hora específica para ello. Eso sí, conviene elegir productos adecuados para el tipo de cabello y respetar las indicaciones de uso de cada fórmula.

Entre las opciones que merece la pena tener en el radar están la Fino Premium Touch Hair Mask, una mascarilla japonesa orientada al cabello seco y dañado, que ayuda a mejorar la suavidad, el brillo y la manejabilidad, y la Weightless Hydrating Mask de Moroccanoil, especialmente indicada para cabellos finos y secos. Su fórmula con aceite de argán y manteca de karité busca aportar hidratación y elasticidad sin dejar una sensación pesada.

Aceite de coco, aguacate y miel: alternativas para hidratar el cabello

Los productos específicos para el cuidado capilar no son la única opción para mimar una melena castigada. Los expertos también propone recurrir a algunos ingredientes habituales en la cocina, como el aceite de coco, que puede utilizarse como tratamiento previo al champú.

Otra alternativa es preparar una mezcla de aguacate, yogur natural y miel para emplearla como acondicionador después del lavado. Esta combinación puede ayudar a suavizar el cabello y mejorar su tacto, especialmente cuando está reseco por la exposición solar o los baños frecuentes. La clave está en aclararla muy bien para evitar que queden restos entre las fibras capilares.

En cualquier caso, estas mezclas caseras no sustituyen a los tratamientos profesionales ni reparan por completo una fibra capilar dañada. Son un recurso complementario para mejorar su aspecto y aportar suavidad.

Menos productos y más hidratación: simplificar la rutina capilar

Cuando el cabello pierde brillo y se vuelve difícil de peinar, añadir productos sin control no siempre es la solución. Los peluqueros recomiendan simplificar la rutina y centrarse en dos objetivos: recuperar la hidratación y mejorar la flexibilidad de la fibra capilar.

Después de semanas de exposición al sol, al agua salada y al cloro, el pelo puede presentar una mayor porosidad, sequedad y falta de brillo. Para mejorar su aspecto, el experto aconseja sustituir temporalmente el acondicionador habitual por una buena mascarilla nutritiva, dejándola actuar durante unos minutos según las instrucciones del producto.

El siguiente paso consiste en aplicar un tratamiento sin aclarado que ayude a mantener la hidratación y proteger el cabello entre lavados. Entre las opciones que merece la pena conocer está el Anti Frizz Beautifier de Lico Cosmetics, un spray embellecedor formulado con Glycosyl Hesperidin, Hordeum Vulgare y melisa que ayuda a controlar el encrespamiento, proteger la cutícula y aportar brillo. Otra alternativa es la Leche Capilar de Cebolla de Nuggela & Sulé, un tratamiento sin aclarado de textura ligera que combina extracto de cebolla roja, aceite de almendras dulces y fitonutrientes de origen vegetal.

Un ‘spa’ capilar en casa una vez a la semana

Los expertos proponen reservar un día a la semana para realizar un ritual de cuidado capilar que combine la limpieza del cuero cabelludo con un tratamiento hidratante para la melena. El objetivo es cuidar tanto la raíz como los largos, dos aspectos que conviene tener en cuenta cuando el cabello ha pasado por una temporada de sol, playa y piscina.

La rutina puede organizarse en tres pasos:

Masaje del cuero cabelludo. Aplicar un aceite adecuado y realizar un masaje suave, sin frotar ni ejercer demasiada presión.

Aplicar un aceite adecuado y realizar un masaje suave, sin frotar ni ejercer demasiada presión. Limpieza purificante. Utilizar un champú purificante o detox cuando las necesidades del cuero cabelludo lo permitan, siguiendo las indicaciones del producto.

Utilizar un champú purificante o detox cuando las necesidades del cuero cabelludo lo permitan, siguiendo las indicaciones del producto. Mascarilla intensiva. Aplicar una mascarilla hidratante y dejarla actuar el tiempo recomendado. Envolver el cabello con una toalla caliente o utilizar un gorro de plástico puede ayudar a mantener el tratamiento en su sitio.

Recuerda que estos rituales no sustituyen los protocolos realizados en el salón ni el corte de las puntas dañadas, pero pueden contribuir a mejorar el estado de la fibra capilar mientras tanto.