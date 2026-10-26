¿Notas la piel más seca con el frío? Los expertos explican cómo adaptar tu rutina facial en invierno

Podríamos decir que el invierno nos ha atropellado. Hemos pasado en un abrir y cerrar de ojos de tener que llevar la crema solar en el bolsillo a que la piel se sienta más seca y tirante. Todo esto no son más que pequeños avisos que te está haciendo la dermis para decirte que sus enemigos externos han cambiado y que necesita otra forma de hacerlos frente. Y con el frío extremo es bastante importante saber cómo adelantarte a las necesidades que va a tener la piel. Por eso, hemos repasado con varios expertos cómo podemos hacer para dar a nuestra piel lo que realmente necesita.

Como hemos dicho, la piel reacciona a esta estación y es importante escucharla para saber adelantarnos a sus necesidades. El abordaje cosmético de la piel durante los meses fríos, según Vicente Calduch, farmacéutico y CEO de los Laboratorios Calduch, debe basarse «en la comprensión de los cambios fisiológicos que experimenta la barrera cutánea, en la identificación de las necesidades específicas de hidratación y protección y en la selección de activos cosméticos adecuados para cada zona facial».

Lo que debe conseguirse a través de la cosmética, añade, «es preservar la función barrera, mantener la homeostasis hídrica, reducir la pérdida transepidérmica de agua (TEWL) y mejorar la tolerancia cutánea frente a las agresiones ambientales». Por su parte, Fran Escudero, cofundador de Skin Perfection by Bluevert y experto en dermocosmética, señala como mecanismos de defensa biológicos de la piel los siguientes síntomas:

Disminuye la producción de sebo y sudor , ya que las glándulas sebáceas bajan su actividad. Esto hace que la barrera lipídica sea menor y que también se pierda humedad, lo que causa piel seca, áspera e incluso agrietada.

, ya que las glándulas sebáceas bajan su actividad. Esto hace que la barrera lipídica sea menor y que también se pierda humedad, lo que causa piel seca, áspera e incluso agrietada. La piel se enrojece cuando entramos en ambientes cálidos, ya que la piel se vuelve muy reactiva con el frío.

cuando entramos en ambientes cálidos, ya que la piel se vuelve muy reactiva con el frío. Aparece la piel de gallina, algo que le ocurre a todo el mundo.

El frío reseca

Puede que asociemos de forma inherente que el calor reseca y que el frío humedece, pero aquí está la piel para demostrarnos que no sigue una lógica universal. Lo que ocurre con el invierno es que «el frío extrae la humedad de las capas más superficiales de la epidermis», apunta Fran Escudero. Por eso, Calduch señala como las principales necesidades «hidratación, aportar humectantes capaces de captar y retener agua en el estrato córneo, mejorando su flexibilidad y reduciendo la apariencia de las líneas superficiales asociadas a la deshidratación. Reforzar la función barrera, reponer lípidos fisiológicos y reducir la pérdida transepidérmica de agua».

Todo esto contribuye a mejorar la superficie, sellar la barrera cutánea y aportar más fuerza a la piel. Pero luego está la acción calmante que nos ayude a reducir el enrojecimiento «causado por esos cambios bruscos de temperatura que provocan rojeces, picor o sensación de ardor», añade Escudero.

Patricia Garín, experta en dermocosmética de Dermalogica señala a la limpieza como un paso fundamental. «Lo primero que revisaría es la limpieza. Si después de lavarte la cara necesitas ponerte crema inmediatamente porque te tira, puede que el limpiador resulte demasiado desengrasante. Después necesitamos aportar hidratación y ayudar a que se mantenga. En una piel seca eso puede requerir una crema más nutritiva; en una grasa, una fórmula ligera que también cuide la barrera». Además, añade que no hace falta cambiar toda la rutina por calendario. «Si aparecen molestias, sí conviene espaciar la exfoliación o los retinoides hasta que la piel vuelva a estar cómoda».

Y mantener la protección solar durante el día». — Finalmente, aunque estemos en invierno, Calduch recuerda la importancia de la protección contra la radiación solar. «La radiación UVA sigue siendo relevante en invierno y contribuye al fotoenvejecimiento, independientemente de la temperatura ambiental», apunta.

Lista de ingredientes

En primer lugar, para hidratar, Escudero recomienda introducir en la rutina activos como el ácido hialurónico (siempre buscar de diferentes pesos moleculares para llegar a todas las partes de la epidermis), pantenol, urea y glicerina. Para sellar esa hidratación, apunta que también es importante tener en cuenta el uso de «bioceramidas o ceramidas, niacinamida y manteca de karité».

Sin olvidar la acción calmante, Vicente Calduch añade al listado «activos calmantes y acondicionadores como pantenol, alantoina, niacinamida… Y componentes grasos que mejoran la extensibilidad, suavizan la superficie cutánea y ayudan a disminuir la sensación de sequedad; su función es complementaria a la de los humectantes y los lípidos fisiológicos». Especialmente útiles para personas con una piel más sensible al frío.

Elige el mejor producto

Tan importante es tener en cuenta la formulación como el tipo de producto que utilizamos para cada zona. Para un contorno de ojos, «lo que se debe buscar es descongestionar y un sellado suave de la zona, ya que es más fina que el resto del rostro», apunta Escudero. Para ello, recomienda introducir la cafeína; la manteca de karité y la niacinamida son muy buenas opciones.

Los sérums son los productos con la concentración de activos más alta, ya que su forma cosmética permite una penetración profunda. «Aquí lo que hay que buscar es un alto aporte de agua y de activos calmantes; por lo tanto, el ácido hialurónico de varios pesos moleculares, la niacinamida y la centella asiática son los mejores activos a buscar en un sérum, especialmente para la noche», añade el especialista.

Finalmente, la función de las cremas debe ser reparar la barrera lipídica de la piel y sellar para que no se produzca evaporación debido a factores externos. «Aquí hay que buscar ceramidas o bioceramidas, ácidos grasos, manteca de karité y alantoína. Debe ser una crema rica con suficiente contenido en aceites».