Exfoliación: el primer paso para una piel luminosa

Una piel glow empieza siempre por una buena exfoliación. Eliminar células muertas ayuda a suavizar la textura, unificar el tono y potenciar el brillo natural de la piel. En verano, especialmente antes de un evento, conviene exfoliar el cuerpo una o dos veces por semana con fórmulas suaves que dejen la piel lisa sin irritarla. Piernas, brazos, escote y espalda son las zonas clave.

El Exfoliante de Rosas de Secretos del Agua ayuda a renovar la piel delicadamente gracias a su textura mineral, dejando una sensación de suavidad inmediata y potenciando esa luminosidad natural tan buscada en verano. Ideal para preparar piernas, brazos y escote antes de una cena, boda o evento especial.

Hidratación profunda para un efecto jugoso

La hidratación es la auténtica base del efecto glow. Una piel deshidratada se ve apagada y pierde elasticidad, mientras que una bien nutrida refleja mejor la luz. Las cremas ricas, las lociones con ácido hialurónico o los bálsamos corporales ayudan a mantener la piel flexible y luminosa durante todo el verano.

Para quienes buscan una hidratación intensa con aroma veraniego, la leche corporal Monoï de Yves Rocher es perfecta para conseguir una piel suave, luminosa y con ese acabado satinado tan favorecedor en verano. Su textura ligera deja confort sin resultar pesada, mientras que el perfume inspirado en las vacaciones aporta una sensación inmediata de verano sobre la piel.

Aceites corporales: el truco instantáneo de las pieles más bonitas

Si hay un producto capaz de transformar la piel al instante, ese es el aceite corporal. Aplicado sobre hombros, clavículas, piernas o brazos, aporta un brillo elegante y sofisticado que eleva cualquier look veraniego. Los aceites secos son perfectos porque iluminan sin dejar sensación grasa.

Entre los favoritos del verano destacan también los aceites corporales con acabado glow, capaces de aportar luz inmediata a la piel antes de cualquier evento. El Bum Bum Body Firmeza Oil de Sol de Janeiro combina nutrición y luminosidad en una textura ligera que deja piernas, brazos y escote con un acabado brillante y muy favorecedor, perfecto para potenciar el bronceado y conseguir ese efecto piel de vacaciones tan buscado en verano.

Autobronceador para un tono uniforme y favorecedor

Un ligero toque de autobronceador puede marcar la diferencia. Además de aportar color, ayuda a disimular imperfecciones y deja la piel visualmente más uniforme y luminosa. La clave está en apostar por acabados naturales y aplicarlo siempre sobre la piel exfoliada e hidratada.

Para quienes buscan un bronceado sutil y luminoso sin necesidad de tomar el sol, el agua autobronceadora de Isle of Paradise se ha convertido en uno de los productos favoritos del verano gracias a su acabado natural y uniforme. Su fórmula ligera ayuda a conseguir ese efecto piel de vacaciones tan favorecedor, mientras que el tono medio aporta un brillo dorado muy elegante, perfecto para potenciar piernas, brazos y escote antes de cualquier evento veraniego.

Protección solar: imprescindible para una piel bonita

No hay piel glow sin una buena protección solar. El sol puede apagar la luminosidad natural de la piel y acelerar la aparición de manchas o deshidratación. Utilizar SPF a diario es fundamental para mantener la piel sana, uniforme y cuidada durante toda la temporada.

Además de prevenir manchas y el envejecimiento prematuro, utilizar protección solar a diario es fundamental para mantener ese efecto glow tan buscado en verano. El protector solar FPS 50 de Mary Kay combina alta protección con una textura ligera y cómoda para el día a día, ayudando a mantener la piel hidratada, uniforme y luminosa incluso durante las jornadas de más sol.

El iluminador corporal: el último toque

Para un acabado espectacular, los iluminadores corporales son el complemento perfecto. Aplicados en clavículas, hombros o piernas, crean reflejos de luz muy favorecedores y aportan ese efecto “piel de verano perfecta” que triunfa cada agosto.

Para conseguir ese efecto piel glow que parece capturar la luz del verano, los iluminadores corporales se han convertido en el último paso imprescindible antes de cualquier evento. El Fat Oil Body Oil de NYX Professional Makeup, es un aceite corporal que aporta un acabado luminoso y jugoso sin resultar pegajoso. Ideal para aplicar en hombros, clavículas o piernas, deja ese efecto glow inmediato que eleva cualquier look veraniego y hace que la piel se vea mucho más radiante y saludable.