Del escote a las piernas: todos los secretos para conseguir una piel radiante, uniforme y ultra ‘glow’
En verano, la piel se convierte en el mejor complemento de cualquier look. Vestidos satinados, espaldas descubiertas, piernas al aire o cenas eternas junto al mar piden un acabado luminoso, uniforme y saludable que vaya mucho más allá del maquillaje. La llamada glow skin ya no se limita únicamente al rostro: hombros, escote, brazos y piernas se convierten en protagonistas durante la temporada de eventos, bodas, comidas en terrazas y noches interminables. Conseguir ese efecto jugoso y radiante no es cuestión de suerte, sino de combinar una buena rutina de cuidado corporal con pequeños trucos inmediatos que potencien la luz natural de la piel justo antes de salir de casa. Desde la exfoliación y la hidratación estratégica hasta aceites iluminadores, autobronceadores sutiles o tratamientos que mejoran la textura y el tono, existen múltiples maneras de lograr ese acabado glow tan favorecedor.