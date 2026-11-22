Pocas voces en España hablan con tanta contundencia como la de Arturo Pérez-Reverte. El escritor y académico, que pasó dos décadas como reportero en algunos de los conflictos más duros del mundo, ha vuelto a protagonizar una reflexión que no deja indiferente a nadie. En un vídeo que circula con fuerza en redes sociales, el autor de El capitán Alatriste habla sin rodeos sobre el miedo, la valentía y la cobardía, y lanza una frase tan tajante como polémica: «Desprecio profundamente al hombre que dice «yo soy cobarde»».

«Reivindicar la cobardía me parece deleznable»

En el vídeo, Pérez-Reverte explica que su rechazo no va dirigido a quien siente miedo, sino a quien convierte la cobardía en una seña de identidad. «He oído a algún intelectual decir, incluso en la radio, «no, es que yo soy cobarde», y reivindicar la cobardía, y me parece deleznable», afirma.

Para el escritor, el ser humano está obligado a mostrar valor. «El ser humano debe ser valiente, debe pelear», defiende, aunque matiza a continuación que esa valentía tiene que ir acompañada de criterio: hay que saber cuándo pelear y hacerlo por causas que merezcan la pena. Por eso, insiste, la palabra lucha no tiene nada de negativo: «Me parece muy honorable y muy digna».

Las armas y las letras, según Cervantes

Para reforzar su argumento, Pérez-Reverte recurre a uno de sus autores de cabecera. Recuerda que incluso Miguel de Cervantes, «un hombre muy grande», ponía las armas por encima de las letras. Se refiere al célebre discurso de las armas y las letras que pronuncia Don Quijote en la primera parte de la novela, en el que el caballero defiende que el oficio de las armas exige más sacrificio y valor que el de las letras.

La referencia no es casual. Cervantes combatió en la batalla de Lepanto, donde quedó herido de la mano izquierda, y siempre se mostró orgulloso de su pasado como soldado. Una figura que conecta con los personajes que Pérez-Reverte ha retratado en sus novelas, empezando por el capitán Alatriste, un veterano de los tercios del siglo XVII.

«Es bueno pelear por la reputación»

La reflexión no termina en la valentía. Pérez-Reverte añade otro valor que considera esencial: la reputación. «El ser humano también debe tener su reputación. Debe tener una actitud y mantenerla, para lo bueno y para lo malo», explica. Y concluye: «Es bueno pelear por la reputación también, desde luego».

No es la primera vez que el escritor pone estos valores en el centro de su forma de entender la vida. En distintas ocasiones ha señalado que para él una vida digna se sostiene sobre pilares como la lealtad, la valentía y la dignidad. Una visión que recuerda a otras grandes reflexiones sobre el coraje, como la de Winston Churchill sobre la valentía.

Valentía no es ausencia de miedo

Las palabras de Pérez-Reverte han generado debate en redes, ya que muchos usuarios recuerdan que reconocer el miedo no es lo mismo que rendirse ante él. De hecho, buena parte de las grandes definiciones de la valentía coinciden en que no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Algo que el propio escritor conoce de primera mano: durante sus años como corresponsal de guerra de TVE vivió de cerca conflictos en los que el miedo era una constante.

Precisamente por eso, su crítica apunta a algo más concreto: no a sentir miedo, sino a presumir de cobardía y renunciar de antemano a defender aquello que merece la pena. Una idea que, como tantas otras reflexiones de Arturo Pérez-Reverte, vuelve a demostrar que el escritor sigue sin rehuir ningún debate.