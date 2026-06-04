Cómo se escribe versión o version

La pregunta es clara: ¿se escribe versión o version? La respuesta, según las normas ortográficas vigentes del español, es igualmente clara: la forma correcta es versión, con tilde en la letra «o». No saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

La palabra version, sin tilde, se considera incorrecta en español.

Por qué «versión» lleva tilde

La explicación está en las reglas generales de acentuación. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en «n» o en «s». Como versión termina en «n», debe escribirse obligatoriamente con tilde.

Ocurre exactamente lo mismo que con palabras como canción, decisión, opinión, etc. Todas comparten la misma estructura y siguen la misma norma ortográfica.

Por eso, cuando escribimos version sin tilde, estamos eliminando un elemento que forma parte de la escritura correcta de la palabra.

El error es más frecuente de lo que parece

Curiosamente, muchas personas escriben version sin tilde porque están acostumbradas a verla así en contextos tecnológicos.

Por ejemplo, en inglés se escribe version, sin acento gráfico. Lo vemos continuamente en programas informáticos, aplicaciones, sistemas operativos y documentación técnica:

Version 1.0

Latest version

Beta version

La exposición constante a estos términos hace que el cerebro termine normalizando esa grafía incluso cuando escribimos en español. También ocurre en nombres de archivos, carpetas o códigos de software, donde las tildes suelen evitarse por cuestiones técnicas. Sin embargo, eso no modifica las normas ortográficas del idioma.

Si el texto está redactado en español, la forma correcta sigue siendo versión.

Qué significa la palabra versión

El término tiene varios significados aceptados por el diccionario académico. Uno de los más habituales hace referencia a una forma particular de una obra, producto o documento.

Por ejemplo:

La nueva versión del programa corrige varios errores.

He visto una versión restaurada de la película.

Esta es la última versión del contrato.

También puede utilizarse para expresar la manera en que una persona relata un hecho.

En ese contexto es frecuente escuchar frases como:

«Quiero conocer tu versión de lo ocurrido».

Aquí la palabra no se refiere a una actualización ni a una edición, sino a una interpretación o explicación de los hechos.

Casos en los que aparece la duda

La confusión suele surgir en situaciones muy concretas. Una de las más habituales es la redacción de textos relacionados con tecnología. Quien pasa gran parte del día leyendo documentación en inglés puede terminar escribiendo version por simple costumbre.

También aparece en correos electrónicos, informes y documentos de trabajo donde se manejan continuamente referencias como «v1», «v2» o «version history».

Otro caso frecuente se da cuando se utilizan correctores automáticos configurados en inglés. En esas circunstancias, el sistema puede marcar como incorrecta la forma española o sugerir la grafía inglesa.

No obstante, la recomendación sigue siendo la misma: cuando el texto está escrito en español, debe utilizarse versión.

Entonces, ¿versión o version?

No hay margen para la duda desde el punto de vista normativo. En español se escribe versión, con tilde.

La forma version pertenece a la ortografía inglesa o aparece en determinados contextos técnicos donde no se emplean acentos gráficos, pero no es correcta dentro de un texto redactado en español.

Es una de esas palabras que muchos vemos diariamente en ambos idiomas, lo que explica que el error sea tan común. Aun así, la regla es sencilla de recordar: versión es una palabra aguda terminada en «n» y, por tanto, lleva tilde obligatoriamente.

Se escribe versión, más ejemplos

Para evitar esta falta de ortografía nada mejor que disponer de las herramientas necesarias para conocerlo mejor. Versión es una palabra con una definición muy concreta. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Traducción, acción de traducir. La versión de la obra de teatro es realmente sorprendente, mira que leí el libro, pero nunca podría imaginarme como terminaría.

Modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso. Su versión del accidente no es la misma que la mía.

Cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto de una obra o la interpretación de un tema. Esa versión de la película no parece igual a la que yo he visto.

Operación para cambiar la postura del feto que se presenta mal para el parto. Tenían que realizarle la versión al feto para conseguir que saliera de parto natural sin cesárea.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra versión en cualquier texto. Recuerda que se escribe con acento, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este sustantivo de una manera sencilla y sin ninguna duda.