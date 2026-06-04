Sonsoles Ónega confiesa cuántos kilos ha engordado desde que ha dejado de fumar

Como cada tarde, Y ahora Sonsoles ha ocupado su espacio en Antena 3 y lo ha hecho con el objetivo de abordar la actualidad del momento. Desde el 2022, Sonsoles Ónega ha capitaneado el formato, y en pleno 2026 sigue haciéndolo como una de las periodistas más populares de la cadena. Y es que, además de ser muy profesional en su trabajo, la comunicadora se ha ganado al público mostrando su lado más personal. De hecho, en el programa de ayer, 3 de junio, le contó a su audiencia que había dejado el tabaco. Sin embargo, ahora se encuentra en plena fase de sufrir los efectos de ello. Una etapa que no es fácil.

Como bien es sabido, la nicotina es un supresor del apetito que acelera ligeramente el metabolismo. Por lo tanto, toda persona que lo consuma adquiere menos calorías y quema más. Sin embargo, los daños que provoca en la salud son irreversibles. Asimismo, en el caso de dejar de consumir nicotina después de mucho tiempo, como en el caso de Sonsoles Ónega, el metabolismo se ralentiza. De esta manera, el apetito vuelve y aumenta, el cuerpo quema menos calorías y nace la sensación de ansiedad. Pues, la persona que lo padece recurre a la comida, casi siempre dulce, para aliviar el vacío que le deja el haber dejado de fumar. Una situación que se traduce como un aumento notable de peso.

Sonsoles Ónega se sincera: «Para no comer cruasanes…»

Fumar no es bueno, eso ya lo sabemos todos. La letra pequeña de este vicio provoca graves problemas a futuro, pero también tiene sus consecuencias en el cuerpo en el caso de querer dejarlo. Así pues, siendo siempre natural y honesta con sus espectadores, Sonsoles Ónega ha explicado el motivo por el que necesitaba comer algo durante el programa.

«He engordado ocho kilos desde que he dejado de fumar», dijo. Consciente del peso que ha ganado, está intentando controlar lo que come. Pues, aunque el dulce es la vía más fácil y satisfactoria, las calorías extra se notan. Por ello, está tomando cartas en el asunto por el bien de su salud. «Para no comer cruasanes, me traen manzana», confesó entre risas.

Asimismo, ya que estaba abordando el tema, Sonsoles Ónega ha querido aportar un dato muy importante sobre las manzanas. «One apple a day, keeps the doctor away», comentó un conocido dicho inglés. De esta manera, lo que ha querido decir la presentadora es que esta fruta es muy beneficiosa y saludable. «Una manzana al día mantiene lejos al doctor», traduce en español. Una honestidad y naturalidad por parte de la presentadora, de 48 años, que está siendo muy aplaudida en redes sociales.