Leonor, una ‘royal’ de la Generación Z: la princesa confirma que tiene redes sociales y desvela el contenido que consume

La princesa Leonor ya no es solo la heredera al trono de España. También es una joven de 20 años que ha crecido en la era digital, comparte referencias culturales con su generación y está mucho más conectada con las redes sociales de lo que tradicionalmente se ha asociado a la institución monárquica.

Así quedó demostrado este jueves durante una intensa jornada institucional en la Región de Murcia, donde la hija mayor de los Reyes recibió la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma tras completar su formación en la Academia General del Aire de San Javier. Un acto cargado de simbolismo que sirvió para despedir una etapa fundamental en su preparación militar, pero que también dejó algunas pinceladas inéditas sobre la personalidad de la futura reina.

Leonor protagonizó un discurso muy aplaudido en el que hizo referencias a la Virgen de la Fuensanta y sorprendió con un guiño al grupo murciano Arde Bogotá, una muestra más de que domina los códigos culturales que conectan con los jóvenes de su generación. No es la primera vez que la heredera demuestra que conoce perfectamente los referentes musicales, audiovisuales y digitales del momento, pero esta vez fue un paso más allá.

Según relató Pedro Jota durante el encuentro posterior con representantes de la sociedad civil murciana, la Princesa pidió expresamente saludar al cantante Walls e incluso hacerse una fotografía con él. El motivo llamó especialmente la atención de los presentes: quería enseñar la imagen a sus compañeros de la Academia General del Aire.

Un gesto aparentemente anecdótico, pero muy revelador. Porque detrás de la futura jefa del Estado también hay una joven que comparte conversaciones, gustos musicales y referencias culturales con otros chicos y chicas de su edad.

Una nueva generación de ‘royals’

A diferencia de generaciones anteriores de la realeza europea, Leonor pertenece a un grupo de herederos que han crecido rodeados de pantallas, redes sociales y consumo digital. Aunque su exposición pública está cuidadosamente controlada por la Casa Real, resulta evidente que forma parte de una generación para la que TikTok, Instagram, YouTube o Twitch forman parte del día a día.

La propia evolución de las monarquías europeas refleja ese cambio. Los nuevos herederos ya no viven completamente ajenos a las tendencias que dominan internet ni a las conversaciones que se generan en redes. Y Leonor parece ser plenamente consciente de ello.

De hecho, durante su conversación con varios creadores de contenido presentes en el acto, la princesa reconoció con total naturalidad que consume redes sociales y que entre los vídeos que suelen aparecerle se encuentran los de Royal Salseo, el exitoso formato de Nuria Marín centrado en analizar la actualidad de las monarquías europeas.

La confesión provocó sorpresa entre los asistentes porque desmonta, en parte, la imagen de aislamiento informativo que durante años ha acompañado a la Familia Real. Leonor no solo conoce las plataformas digitales, sino que también está al tanto de los contenidos que se generan sobre la propia institución a la que algún día representará.

Una princesa que sabe lo que se dice de ella

La escena resulta especialmente significativa porque revela que la heredera no vive al margen de la conversación pública. Como cualquier joven de su edad, recibe información a través del algoritmo, descubre nuevos perfiles y consume contenidos relacionados con temas que le interesan. Y entre ellos, inevitablemente, aparece también la actualidad de las casas reales y las informaciones que se publican sobre ella misma.

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La imagen es poderosa desde el punto de vista comunicativo: una princesa que recibe la máxima distinción de una comunidad autónoma, que cita a Arde Bogotá en un discurso institucional, que presume de una fotografía con un cantante de moda para enseñársela a sus compañeros y que reconoce que ve vídeos de Nuria Marín en redes sociales.

Todo ello dibuja el retrato de una Leonor distinta a la que representaron generaciones anteriores de la Corona. Más cercana, más consciente del mundo digital y, sobre todo, plenamente integrada en la realidad de una generación que se informa, se entretiene y conversa a través de las redes sociales.