Los expertos coinciden: el mejor color para cubrir las canas y rejuvenecer cualquier rostro no es el rubio

Hay quien luce sin pudor sus canas, es más, cada vez hay más personas que las enseñan y les quedan genial. Pero si quieres cubrirlas, debes saber que el rubio no es el que más favorece y rejuvenece, hay otro color para cubrir las canas que despunta. En general, necesitaremos un tono que no exija un mantenimiento riguroso y una técnica de coloración irregular.

Los peluqueros suelen recomendar los mejores colores para las canas, y los expertos, según el medio croata Glossy, señalan al color marrón caramelo como el que ocupa las primeras posiciones. Hablamos de un tono realmente favorecedor que sienta bien a mujeres de distintas edades. Si lo que queremos es atenuar las arrugas del rostro, entonces este castaño claro es uno de los mejores.

El mejor color para cubrir las canas

Según Glossy, el marrón caramelo se sitúa entre el marrón clásico y los tonos dorados más cálidos; sus reflejos miel y dorados aportan dimensión al cabello, logrando que las canas no resalten tanto frente al resto de la melena.

Así, en lugar de una línea divisoria marcada entre las canas y el cabello teñido, se consigue una transición más suave y natural, haciendo que el crecimiento de la raíz sea mucho menos evidente.

Debemos pensar que los tonos cálidos pueden rejuvenecer visualmente el rostro y aportar a la piel un aspecto más cálido y radiante, pero no hace falta recurrir siempre al rubio para poder contar con un rostro mucho más suave y delicado.

No solo es innecesario teñir todo el cabello de un mismo tono, sino que el mejor resultado se consigue combinando varios matices y técnicas de coloración que aportan una sensación de mayor densidad.

Los castaños, protagonistas para cubrir las canas

Las técnicas como el balayage son una excelente elección, ya que permiten concentrar los mechones en tono caramelo alrededor del rostro y en la coronilla, que es precisamente donde primero se notan los cambios.

Para quienes tienen el color algo más oscuro, entonces el peluquero puede aclarar ligeramente las raíces mediante la técnica del difuminado de raíz; es decir, creando una transición suave entre tu color natural y los tonos caramelo, lo que evita que el crecimiento de la raíz resalte demasiado.

Otra opción que crece es combinar mechones más claros en tono caramelo con otros más oscuros y cálidos (juego de luces y sombras); esta solución es ideal para cabellos con muchas canas o con algunas dispersas, ya que devuelve profundidad y una apariencia de mayor volumen.

Desde Oh My Cut hablan de la técnica contouring highlights personalizado. Este tipo de trabajo de color se adapta completamente a las facciones del rostro, creando luz en los puntos estratégicos para realzar la belleza natural de cada persona.

Consiste en combinar de manera estratégica los tonos claros, medios y oscuros de la propia melena. Su foco principal radica en aplicar luces o mechas en el contorno de la cara. Una tendencia en absoluto furor para cabellos largos, ideal para resaltar las facciones sin maltratar ni castigar la fibra capilar.

Desde el mismo salón, destacan que otros de los tonos que encontramos son el glossy honey chestnut y el balayage honey chestnut, y siguen muy presentes los cobrizos soft, como el copper brown, que aportan un toque de color más sofisticado pero suave, fácil de llevar y muy favorecedor.

¿Y si tengo el pelo rubio?

Si tienes el pelo algo más claro, también puedes elegir este tono caramelo porque verás que es mucho más original y da profundidad, calidez y brillo al pelo ante las canas.

En el caso del cabello castaño oscuro, por otro lado, basta con añadir algunos mechones color caramelo alrededor del rostro y a lo largo de la melena para renovar el estilo sin necesidad de cambios drásticos.

Recomendaciones de los estilistas para aplicar el color para cubrir las canas

En Glossy destacan que los estilistas siguen una serie de pasos para poder cubrir las canas con el marrón chocolate.