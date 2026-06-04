Ni geranios ni hortensias: estas son las 5 plantas de interior para refrescar tu casa este verano

Llega el verano y con ello la necesidad de mantener la casa con una temperatura agradable se convierte en prioridad. Muchas personas tiran de ventiladores o aire acondicionado, pero pocas saben que existen plantas que contribuyen a crear una sensación de frescor gracias a su capacidad para aumentar la humedad ambiental y mejorar la calidad del aire. Una forma natural, limpia y, sobre todo, mucho más barata para combatir las altas temperaturas.

Si buscas renovar la decoración de tu hogar, que sepas que existen 5 plantas que, a la vez que bonitas, son de lo más prácticas durante los meses más cálidos.

Areca

La areca es una de las palmeras de interior más conocidas por su estética elegante y su capacidad para humidificar el ambiente.

Sus hojas largas crean una sensación visual de frescura que encaja perfectamente en salones, dormitorios o despachos. Necesita luz abundante, aunque siempre indirecta, y riegos moderados para mantenerse en buen estado durante todo el verano.

Lengua de suegra

Formalmente conocida como sansevieria, esta planta destaca por su resistencia y por adaptarse a casi cualquier rincón de la vivienda.

Sus hojas ocupan poco espacio y ayudan a mejorar la calidad del aire interior. Tolera bien las altas temperaturas y no requiere riegos frecuentes, por lo que es una opción ideal para quienes tienen poco tiempo para dedicar al cuidado de las plantas.

Poto

El poto es una de las plantas de interior más populares en España por su facilidad de cultivo y su rápido crecimiento.

Puede colocarse en estanterías, maceteros colgantes o muebles altos, donde sus tallos caen creando un efecto de lo más visual. Además, contribuye a mantener una atmósfera más agradable y verde dentro de casa durante los días más calurosos.

Helecho de Boston

Pocas plantas transmiten una sensación de frescor tan evidente como el helecho de Boston.

Su follaje ayuda a aumentar la humedad ambiental, prefiere ambientes luminosos sin sol directo y agradece pulverizaciones ocasionales durante los periodos de calor intenso.

Cinta

La cinta, también conocida como malamadre o lazo de amor, es una planta resistente y muy fácil de mantener.

Sus hojas aportan movimiento y ligereza a la decoración. Soporta bien las temperaturas veraniegas y se adapta a diferentes niveles de luz, siempre que no reciba sol directo durante muchas horas.

¿Cómo cuidar las plantas de interior en verano?

Durante los meses más calurosos conviene aumentar la frecuencia de riego, aunque hay que tener cuidado con los encharcamientos que pueden dañar las raíces.

También es recomendable alejarlas de corrientes de aire muy secas procedentes de aparatos de climatización.

Otro paso que no se nos puede olvidar es el hecho de limpiar periódicamente las hojas para eliminar el polvo acumulado y favorecer una mejor transpiración de la planta.

Con unos cuidados básicos, estas especies pueden mantenerse saludables y aportar una agradable sensación de frescor natural en casa.