Todas las pistas de Jirafa de ‘Mask Singer 5’: teorías para saber quién es

Mask Singer, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque todo el equipo que hay detrás de este proyecto hace un trabajo increíble para seguir sorprendiendo a los espectadores con las celebridades que se esconden tras las máscaras, como es la de Jirafa.

En esta quinta temporada de Mask Singer, presentada de nuevo por Arturo Valls, se prometía no dejar indiferente a nadie. Por el momento están cumpliendo, con creces, su palabra. El pasado miércoles 8 de abril, en la primera entrega, pudimos conocer la identidad de dos máscaras, como eran Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, como los espectadores de Antena 3, se quedaron completamente sorprendidos.

Ahora, es el momento más que perfecto para continuar adivinando la identidad del resto de concursantes de Mask Singer 5, como es el caso de Jirafa. Llega de la sabana hasta el escenario del programa, y lo hace con ganas de dar guerra en todas y cada una de sus actuaciones. ¿Quién se esconde tras esta máscara?

Pistas y teorías de Jirafa, de ‘Mask Singer 5’

«A mí este continente… ¡¡Me tiene loca!!… ¡¡Vamos, que me siento como Meryl Streep en Memorias de África!!»

¿Cómo ver ‘Mask Singer’ (online y tv)?

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.