Pistas y teorías de Clavel, máscara de ‘Mask Singer 5’

No es ningún secreto que Mask Singer, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando en Antena 3. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con las celebridades que se esconden bajo las máscaras, como la de Clavel.

Esta quinta edición de Mask Singer, presentada por Arturo Valls, prometía no dejar indiferente a nadie. Y todo apunta a que así será. El pasado miércoles 8 de abril, en su estreno, pudimos conocer la identidad de dos máscaras, como eran Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto los investigadores, que en esta temporada son Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, como los espectadores se quedaron completamente descolocados.

Ahora, es el momento más que perfecto para continuar adivinando la identidad del resto de participantes de Mask Singer 5, como es el caso de Clavel. Se trata de la flor marchita de esta temporada y está absolutamente dispuesta a todo para comerse el escenario del programa que se emite en Antena 3. Luciendo un traje que parece recién salido de un bosque encantado, esta máscara promete derrochar dulzura en todas y cada una de sus actuaciones.

Pistas y teorías de Clavel, de ‘Mask Singer 5’

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¿Cómo ver ‘Mask Singer’ (online y tv)?

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.