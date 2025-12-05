España comenzará su camino hacia la segunda estrella este viernes en Washington. Sí, aunque quedan meses para que comience el Mundial, que se celebrará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, de alguna manera, en el día del sorteo se puede decir que arranca la andadura mundialista de un combinado nacional que llegará a la cita del próximo verano como una de las grandes favoritas. Todo se lo ha ganado en el campo. A las 18:00, hora peninsular española, la selección española comenzará a conocer su camino hacia, esperan que sea, la gloria. El reto: jugar el último encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

España es una de las grandes favoritas antes del sorteo para ganar el Mundial por méritos propios. La selección española llegará a la cita mundialista como número uno del ránking FIFA, una posición que alcanzó en la última actualización más de una década después. Y es que la campeona de Europa es, en estos momentos, la selección que mejor juego practica en el planeta Tierra.

España se ha clasificado para el Mundial de 2026 a lo grande, completando una fase de clasificación prácticamente inmaculada. Salvo el duelo contra Turquía de la última jornada, donde la clasificación estaba más que encarrilada y los hombres de Luis de la Fuente levantaron el pie para ceder un empate ante Turquía, las cinco jornadas restantes fueron, simplemente, perfectas. Especialmente en el recuerdo queda el set que el combinado nacional endosó a los turcos en Konya.

Gracias a su fútbol, España se ha ganado ser una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, el que sería el segundo de su historia. El combinado nacional respeta a todos sus rivales, pero está plenamente convencido de que puede competir de tú a tú contra cualquiera. Y es que, en estos años, desde que Luis de la Fuente se puso al frente del combinado nacional, ha demostrado su poderío ante rivales de todas las entidades.

El procedimiento del sorteo

Según las normas anunciadas por la FIFA, los países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- ocuparán automáticamente el bombo 1, junto a las selecciones mejor clasificadas en el ránking FIFA del 19 de noviembre de 2025. Las dos plazas procedentes del torneo clasificatorio mundialista y las cuatro de las eliminatorias europeas integrarán el bombo 4.

El sorteo comenzará distribuyendo los equipos del bombo 1 del grupo A al grupo L, y luego avanzará en orden con los bombos 2, 3 y 4. Para México, Canadá y Estados Unidos se emplearán bolas de colores distintos, ya que sus posiciones están predefinidas según el calendario oficial publicado en febrero de 2024. México ocupará la posición A1 (bola verde), Canadá la B1 (bola roja) y Estados Unidos la D1 (bola azul). El resto de selecciones del bombo 1 se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo que les corresponda.

Composición de los bombos

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados europeos (A, B, C y D) y los dos equipos procedentes del torneo clasificatorio de la FIFA.

Restricciones del sorteo

La FIFA confirmó que el calendario se ha diseñado con dos cuadros separados hasta semifinales, con el fin de evitar enfrentamientos prematuros entre los equipos mejor clasificados. Por ello, España (1.ª del ránking) y Argentina (2.ª) se ubicarán en cuadros opuestos. El mismo criterio se aplicará a Francia (3.ª) e Inglaterra (4.ª).

Además, se mantendrá la regla general que impide que dos selecciones de la misma confederación coincidan en un grupo, con la excepción de la UEFA, que contará con 16 representantes. Así, cada grupo tendrá entre una y dos selecciones europeas.

Para las plazas provenientes del torneo clasificatorio también se garantizará que los equipos pertenecientes a la misma confederación no queden encuadrados juntos.

¿Cuándo se conocerá el calendario y las sedes?

Aunque el sorteo del Mundial definirá únicamente los emparejamientos de la fase de grupos, la FIFA anunció que el 6 de diciembre se publicará el calendario actualizado, en el que se concretarán los estadios y horarios de cada partido.

El organismo indicó que el proceso de asignación posterior al sorteo buscará asegurar “las mejores condiciones para todas las selecciones” y facilitar que los aficionados del mundo puedan seguir los partidos en horarios accesibles.