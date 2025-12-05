Louzán antes del sorteo del Mundial 2026: «España está preparada para jugar contra los mejores»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confesó que España debe estar «preparada para jugar con los mejores» mirando al sorteo del Mundial 2026 este viernes, el inicio de «la cuenta atrás» para una de las favoritas.

«España está preparada para recibir a cualquiera. Si queremos ser campeones del mundo, y ahora mismo somos la mejor selección del mundo según el ranking, tiene que estar preparada para jugar con los mejores. Es por saber con quién nos vamos a encuadrar, que será bonito también para analizarlo, pero estamos muy ilusionados», dijo este jueves desde Washington.

Louzán se mostró emocionado porque «empieza la cuenta atrás» para que España busque su segunda estrella de campeona del mundo tras la de 2010. «Dicen aquí que somos uno de los rivales a batir, pero eso hay que demostrarlo en el campo. A veces las cosas se creen, está justificado, pero después hay que demostrarlo. Hay un gran grupo, un gran seleccionador, y España muy pendiente», afirmó el presidente en declaraciones a El Larguero de la Cadena Ser.

Por otro lado, el presidente de la RFEF explicó que «en una semana» confía en que se cierre «el acuerdo» con Argentina para los detalles de la Finalisima del próximo mes de marzo entre ambas selecciones, campeonas de América y Europa.

España busca rivales en el Mundial

La selección española conocerá este viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en el Kennedy Center de Washington, sus primeros tres rivales para el Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio de 2026 hasta la final el 19 de julio en Nueva York.

El presidente de la RFEF, Rafaél Louzán, encabezará la expedición española junto al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Igualmente estarán presentes en la capital norteamericana el secretario general Álvaro de Miguel y el director técnico Aitor Karanka.

España, actual número uno en el ranking FIFA, forma parte del bombo 1 donde están las tres selecciones anfitrionas junto a las mejor clasificadas. Los cuatro bombos están compuestos por un total de 12 equipos hasta llegar a los 48 participantes, haciendo de este Mundial el más grande de la historia con 104 partidos en un total de 16 ciudades.

Se conformarán un total de 12 grupos con cuatro selecciones. Ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos.

No será hasta el sábado 6 de diciembre cuando se conozca el día, la hora y el estadio de los partidos de la fase de grupos. Antes de la cita mundialista, España afrontará en marzo de 2026 la Finalísima que le enfrentará a Argentina aún con fecha y lugar por confirmar. Un partido muy especial que disputarán los vigentes campeones de Europa y América.