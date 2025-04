El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha pedido este jueves al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dimita de su cargo. El dirigente republicano ha realizado esta exigencia por la negativa del banco central a llevar a cabo rebajas en los tipos de interés del dólar. El republicano considera que el precio de su moneda debe de seguir los pasos del Banco Central Europeo (BCE), el cual va a rebajar las tasas este jueves.

Trump ha publicado en su red social Truth Social que Powell «llega demasiado tarde y se equivoca» con respecto a sus decisiones relacionadas con la política monetaria. En ese sentido, el presidente de EEUU ha instado a la Fed a que siga los pasos del BCE.

En concreto, el dirigente considera que la situación económica permite llevar a cabo este tipo de políticas: «Los precios del petróleo han bajado, los alimentos (¡incluso los huevos!) han bajado, y EEUU se está enriqueciendo con aranceles».

«Se espera que el BCE recorte los tipos de interés por séptima vez, y, sin embargo, Jerome Powell, de la Fed, (…) emitió ayer un informe que fue otro, y típico, completo desastre», ha declarado el mandatario estadounidense.

Y es que la Reserva Federal considera que no es prudente llevar a cabo políticas expansionistas. «Los participantes indicaron que, siempre que la economía se mantenga cercana al pleno empleo, querrán obtener nuevos avances con la inflación antes de realizar ajustes adicionales en el rango objetivo de tipos», explicaban en las actas de la Fed del pasado 29 de enero.

Así, las actas han concluido que «el Comité se puede permitir tomarse un tiempo para analizar la evolución de las perspectivas de la actividad económica, el mercado laboral y la inflación, con una gran mayoría aún a favor de una política restrictiva».

The ECB is expected to cut interest rates for the 7th time, and yet, “Too Late” Jerome Powell of the Fed, who is always TOO LATE AND WRONG, yesterday issued a report which was another, and typical, complete “mess!” Oil prices are down, groceries (even eggs!) are down, and the USA…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 17, 2025