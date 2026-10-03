La Liga F hará del Clásico un gran hermano: despliegue audiovisual sin precedentes con cámaras inéditas y un dron

El Clásico de la Liga F se ha convertido en el mayor activo de la competición de cara al exterior. Por ello, desde la patronal harán un despliegue sin precedentes. Aprovechando que será la primera vez que se abra el Camp Nou para el duelo liguero –tras dos enfrentamientos de Champions en 2022 y 2026– habrá un dispositivo audiovisual que contará con un total de 16 cámaras, muchas de ellas inéditas. Un gran hermano que permita a los espectadores no perderse nada del duelo entre el Barcelona y el Real Madrid.

Será una apuesta especial para un evento que el pasado año batió todos los récords de audiencia de la Liga, con casi 700.000 espectadores de media ante el televisor. Al ser en DAZN, será complicado que se bata ese dato, pero desde la Liga F tienen claro que deben realizar una producción audiovisual a la altura de los mejores acontecimientos deportivos. No quieren que nada se pase por alto.

Destacan la presencia de un dron que sobrevolará el terreno de juego, además de una cámara en el túnel de vestuarios del Camp Nou, una pole-cam detrás de las porterías y hasta una cámara de cine. También se estrenará la famosa REFCAM, la que lleva incorporada el árbitro, que en la Liga F aún no se ha puesto en práctica. Algo que sucede con muchas de ellas.

La patronal pondrá todos los medios disponibles a su alcance para el partido. Tres cámaras super slow motion reproducirán con máximo detalle las acciones determinantes del partido a cámara lenta. Permitirán ver con todo lujo de detalles lo que suceda en el encuentro entre los dos grandes de nuestro fútbol. También se situarán dos minicámaras en las porterías, ofreciendo una visión privilegiada de las acciones en el área.

Una realización a la altura de un Clásico

La realización de la Liga F para el Clásico contará con dos elementos clave. El primero de ellos será un minidrón que captará planos dinámicos y ofrecerá una perspectiva distinta del Camp Nou. A ello se suma una cámara de cine que dotará una estética inédita a distintas acciones del encuentro. El ambiente en el estadio también será algo a tener en cuenta y que quedará captado por la cámara DSLR que se estrenará en este encuentro.

Completan el dispositivo una polecam en una de las porterías que permitirá ofrecer planos aéreos por encima del larguero para ver todo lo que suceda en el área en el que se encuentre. Además, se estrenará en la Liga F la REFCAM, que llevará la árbitra pegada a su pinganillo y que permitirá compartir la visión que tiene de todas y cada una de las acciones clave.