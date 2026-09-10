‘El hombre que susurraba al presidente’: la periodista de OKDIARIO Irene Tabera desvela en su primer libro la cara oculta de Zapatero

Irene Tabera, periodista de Investigación de OKDIARIO que ha destapado los hallazgos más relevantes del caso Zapatero, ha publicado su primer libro: El hombre que susurraba al presidente. Un trabajo que analiza en profundidad el retrato más desconocido de José Luis Rodríguez Zapatero y la red de influencias que conecta la política, la corrupción y las cloacas del Estado.

A partir de documentación inédita y de numerosas fuentes implicadas en el caso, Irene Tabera desvela la red de influencias que el ex presidente del Gobierno tejió tras dejar la Moncloa y las claves de su relación con los principales centros de poder político.

El libro contextualiza el procedimiento judicial que afecta al dirigente socialista y analiza un caso sin precedentes en la democracia española: la investigación judicial e imputación de un ex presidente.

El 1 de octubre de 2026 llega a los puntos de venta físicos y digitales, en formato papel, eBook y audiolibro.

Irene Tabera (Madrid, 1996) es escritora y periodista de investigación. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Su carrera profesional comenzó en Atresmedia y Mediaset Italia para después empezar en el mundo de la prensa digital ejerciendo como cronista local en el diario Qué! y periodista política en MONCLOA.com.

Tras esta etapa fue reportera de OKDIARIO para, posteriormente, sumarse al equipo de Investigación y Tribunales de este periódico. Actualmente colabora en programas de televisión de Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Forma parte del club de prensa del programa Horizonte y es habitual en las tertulias de actualidad de las cadenas generalistas nacionales. Es la autora de algunas de las más importantes exclusivas de casos de corrupción, incluidas las que tienen que ver con el caso Zapatero.