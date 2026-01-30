Quién es Miguel Ríos: su edad, su pareja, hijos, de dónde es y la historia tras ‘Santa Lucía’

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de los años, a grandes talentos que han logrado conquistar a todos con sus voces. A nivel nacional, uno de los artistas más queridos por el público es Miguel Ríos, de eso no cabe duda. El cantante es uno de los pioneros del rock en España y una de sus figuras más influyentes desde los años 60. Por ello, teniendo en cuenta su espléndida carrera, realizamos un repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Nacido el 7 de junio de 1944, en Granada, Miguel Ríos Campaña es un cantautor de rock. Durante su juventud, trabajó como dependiente en un bar. Pero, su destino cambió cuando fue contratado para trabajar en una sección de discos. Fue así como conoció de cerca el rock and roll, naciendo su deseo de dedicarse al mundo de la música. Poco a poco, y tras unos primeros pasos, fue presentado artísticamente como Mike Ríos.

Su carrera profesional

En 1964 graba sus dos últimos trabajos como Mike Ríos. Pero, su vida cambia por completo en 1969 tras lanzar al mundo el tema Himno de la Alegría, adaptación de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y es que, vendió millones de copias con este proyecto. Un éxito arrollador con el que logró escribir su nombre en lo más alto.

A lo largo de su carrera ha explorado diferentes estilos, desde rock and roll hasta rock progresivo, pop, jazz y blues. Asimismo, hasta la fecha ha publicado 19 proyectos discográficos. Una serie trabajos donde El último vals destaca por haber sido el último lanzado, el pasado 2025. Además, hay que sumar sus giras musicales, directos y proyectos especiales. De hecho, su álbum Rock and Ríos se considera uno de los más emblemáticos del rock español. Por otro lado, en cuanto a galardones se refiere, ha recibido múltiples distinciones, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía, y premios por toda su trayectoria musical.

El tema Santa Lucía es, sin lugar a duda, uno de los más conocidos. La compuso el argentino Roque Narvaja y su letra habla de una conversación por teléfono de dos personas que no se conocen. Miguel Ríos tuvo muchas dudas, en un principio, sobre aceptar otra balada en su carrera. Pero, tras hacerlo, volvió a alcanzar la cima.

Su lado más personal

Miguel Ríos se presenta como una persona muy reservada con su vida privada. En redes sociales acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 36.000 seguidores. Un medio donde mantiene un contacto más cercano con sus fans.

Por otro lado, a nivel sentimental, ha tenido varios amores. Margaret Watty fue su pareja durante 20 años. Ambos dieron la bienvenida al mundo a una hija en común, Lúa Ríos. Pero, por diversos acontecimientos de la vida, sus caminos se separaron. Ha tenido algunos romances breves, supuestamente, con personas del ambiente artístico y cultural. Pero, ninguno de ellos se consolidó. Actualmente, el cantante mantiene una relación con Regina, su compañera de vida.