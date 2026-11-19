El economista Niño Becerra, sobre la situación actual en España: «La tasa de riesgo de pobreza entre las personas que trabajan es del 11,2%»
Niño Becerra se ha pronunciado sobre la tasa de riesgo de pobreza en España
Santiago Niño Becerra se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre uno de los grandes problemas de España: la elevada tasa de pobreza entre las personas que trabajan. Este economista, que en su día predijo la crisis de 2008, ha avisado sobre la situación actual que se vive en España a días de que millones de españoles tengan la oportunidad de votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tasa de pobreza en España.
Es uno de los grandes problemas de la España de Sánchez: la elevada tasa de pobreza entre los trabajadores españoles. A pesar de que desde el Gobierno saquen pecho cada vez que pueden de los 22 millones de trabajadores que hay actualmente en España, lo cierto es que muchos de ellos tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para llegar a final de mes. ¿El motivo? En los últimos años, el precio de la vida ha subido en mayor proporción que los salarios y eso hace inviable cuadrar la economía familiar.
Esto repercute en mayor medida en los jóvenes con trabajos precarios que tienen que destinar la mayor parte de su salario al alquiler en el caso de que quieran independizarse y no digamos comprar una casa en propiedad, algo prácticamente imposible, ya que con estos salarios precarios es inviable reunir una entrada para hacer frente a un préstamo hipotecario. Así que una buena alternativa para muchos es emigrar a otros países de Europa con mejores salarios o entrar de lleno en el porcentaje de la población que está cerca de una situación de exclusión o vulnerabilidad.
Niño Becerra y la tasa de pobreza en España
Sobre ello ha avisado Niño Becerra en un mensaje que ha publicado en las redes sociales recientemente, en el que ha reflexionado sobre la situación cercana a la pobreza que atraviesan muchos trabajadores en la España de Pedro Sánchez.
1/14. Hace un rato me han preguntado: ¿por qué en ESP hay tantas personas que tiene problemas para llegar a fin de mes?, ¿por qué los salarios son tan bajos?, ¿por qué tantas personas han perdido tanto poder adquisitivo?, ¿por qué si ESP crece tanto hay
— Santiago Niño (@sninobecerra) November 10, 2026
«Hace un rato me han preguntado: ¿por qué en ESP hay tantas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes?, ¿por qué los salarios son tan bajos?, ¿por qué tantas personas han perdido tanto poder adquisitivo? ¿Por qué, si ESP crece tanto, hay tantas personas pobres?», comienza diciendo este experto en economía antes de meterse de lleno en la materia.
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