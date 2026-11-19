Cielo nuboso por la mañana con una tendencia a mejorar en la depresión del Ebro, aunque el sistema Ibérico podría ver precipitaciones dispersas. Hoy, 19 de noviembre de 2026, las temperaturas descenderán y el viento soplará de forma moderada a fuerte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: sol brillante tras mañana leve de lluvia

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, donde esta jornada promete un arranque agradable, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la sensación térmica puede llegar a alcanzar cómodamente los 19 grados, mientras una suave brisa del norte nos acompaña a unos 15 km/h. Aunque hay un leve riesgo de que se cuelen algunas gotas por la mañana, no es motivo de preocupación, ya que la tarde se presenta completamente despejada.

Ya por la tarde, el sol se adueñará del cielo y brindará un calorcito amable, con un clima que va en aumento hasta los 19 grados. La humedad será variable, pero se sentirá algo más cargada en los momentos más cálidos, oscilando entre un 35% y un 85%. Al caer la tarde, con la puesta de sol prevista para las 17:39, la temperatura descenderá suavemente, pero sin sorpresas, cerrando un día que invita a disfrutar del aire libre, al menos antes de que la noche acomode sus notas más frescas y tranquilas.

Calatayud: brisa fresca y lluvias inminentes

Un inquietante manto gris cubre el cielo de Calatayud, pronosticando un día marcado por la inestabilidad. La brisa fresca que sopla anticipa la llegada de lluvias que, aunque moderadas a primera hora, pueden intensificarse a lo largo de la jornada, generando un sutil nervio en el ambiente.

La mañana se presenta con un ambiente húmedo y temperaturas que rondan los 11 grados, pero hacia la tarde la temperatura se desploma hasta 8 grados. El viento, que soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, añade una sensación térmica de frío notable. Para los que planeen salir, mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso en este día.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo templado y estable, con un cielo mayoritariamente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados y aunque habrá un leve viento predominante, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un momento propicio para salir a pasear por las calles, disfrutar de una taza de café en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. Las actividades diarias se desarrollarán en un entorno tranquilo, ideal para aprovechar el buen tiempo.