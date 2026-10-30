El economista Niño Becerra recuerda cómo Napoleón salvó la Revolución Francesa en plena crisis de inflación: Había un «palpable descontento popular»

Santiago Niño Becerra se ha pronunciado en los últimos días en las redes sociales sobre las protestas en Francia por la crisis de la inflación y la ha comparado con la época de Napoleón y la Revolución Francesa. El catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona ha hecho un paralelismo sobre lo que está sucediendo en octubre de 2026 con lo que en su día acaeció en 1795. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la comparación que ha hecho Niño Becerra sobre las últimas protestas en Francia con lo sucedido siglos atrás.

Europa vive días difíciles y la crisis de la inflación ha sido el último motivo para que los ciudadanos, que han visto cómo el precio de la vida ha subido en los últimos años más que los salarios, salieran a la calle en varios puntos de la vieja Europa. Uno de los escenarios de las protestas ha sido Francia, donde primero se manifestaron los profesores y finalmente esto acabó desembocando en graves disturbios a causa del malestar social que habita en el país por los recortes económicos y presupuestarios realizados por el Gobierno de Macron.

Santiago Niño Becerra quiso hacer un paralelismo sobre la situación de hartazgo que se vive en Francia por la crisis de la inflación actual con lo que sucedió en el mismo país en 1795, unos años antes de que comenzara la Revolución Francesa, que acabó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799. Este hilo, publicado en las redes sociales, ha generado una gran repercusión por el tino del economista que en su día predijo la crisis de 2008.

Niño Becerra y la Revolución Francesa

«Otoño de 1795. El Gobierno de Francia se hallaba en una situación muy precaria debido al fortísimo aumento que había experimentado la inflación y que había desembocado en un palpable descontento popular», comienza diciendo Santiago Niño Becerra en el primero de sus cuatro mensajes, en el que compara la situación de descontento social que vive Francia con lo que sucedió siglos atrás.

1/4. Otoño de 1795. El Gobierno de Francia se hallaba en una situación muy precaria debido al fortísimo aumento que había experimentado la inflación y que había desembocado en un palpable descontento popular. Paralelamente, y pasados ya seis años desde — Santiago Niño (@sninobecerra) October 23, 2026

«Paralelamente, y pasados ya seis años desde la Revolución, los partidarios de la monarquía se habían reorganizado y buscaban la restauración monárquica a través de actuaciones en la Convención Nacional, el Parlamento», escribe Niño Becerra, que también informa que ahí «el Gobierno modificó la composición de la cámara y los monárquicos quedaron en minoría, lo que les llevó a un alzamiento armado para derrocar al Gobierno y reinstaurar el régimen monárquico».

«Napoleón Bonaparte, general de brigada de artillería, fue finalmente encargado de neutralizar la insurgencia monárquica, lo que consiguió, a pesar de que los insurgentes monárquicos superaban a las fuerzas gubernamentales en una proporción de cinco a uno, gracias a la artillería. Napoleón salvó la Revolución», informó Santiago Niño Becerra de cómo Napoleón Bonaparte acabó salvando la Revolución Francesa para posteriormente, en 1799, dar un golpe de Estado e instaurar el Consulado (él se nombró primer cónsul) para finalizar con la revolución más importante de la historia.