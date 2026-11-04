Es oficial: la Seguridad Social concede 76,70 euros al mes a cada pensionista de jubilación, viudedad o incapacidad permanente con hijos

Tener hijos supone todo un gasto a lo largo de su crianza, pero lo cierto es que debido a esto puede tener consecuencias económicas muchos años después. Y es que en muchos casos, cuando se tiene hijos puede pasar que uno de los progenitores reduzca su jornada, que dejede trabajar durante una temporada o que renuncie a determinadas oportunidades profesionales para hacerse cargo de ellos. Y todo eso termina influyendo en las cotizaciones.

En concreto para compensar parte del perjuicio de haber reducido la jornada o haber dejado de trabajar durante un tiempo para criar a los hijos, existe el complemento para la reducción de la brecha de género. Y el ya pasado mes octubre, más de 1,7 millones de pensiones lo tenían incorporado y la cantidad media que se estaba cobrando alcanzaba los 76,70 euros al mes, aunque no todos los pensionistas reciben esa cifra exacta, porque el importe depende del número de hijos, y en 2026 se abonan 36,90 euros mensuales por cada uno, con un límite de cuatro.

La Seguridad Social concede 76,70 euros al mes a cada pensionista

Este complemento no es una ayuda independiente ni se concede simplemente por ser padre o madre. Está ligado a determinadas pensiones contributivas y sólo pueden solicitarlo quienes cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social. En concreto, pueden acceder a él las personas que hayan tenido uno o más hijos y tengan reconocida una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad causada a partir del 4 de febrero de 2021. La jubilación parcial queda fuera.

La razón es sencilla ya que si durante la vida laboral una persona ha tenido que dejar de trabajar, cotizar menos o reducir sus ingresos para atender a sus hijos, el efecto puede aparecer décadas después cuando se calcula la pensión. De este modo, el complemento trata de corregir, al menos en parte, esa diferencia.

Una medida que durante años se vinculó sobre todo a las mujeres, porque eran ellas quienes con mayor frecuencia sufrían ese impacto en su carrera laboral. Sin embargo, la regulación ha ido cambiando y actualmente los hombres también pueden solicitarlo en las mismas condiciones. Eso sí, no pueden cobrarlo los dos progenitores a la vez por los mismos hijos. Si ambos tienen derecho, se aplican las reglas previstas para determinar a cuál de los dos corresponde.

Cuánto paga la Seguridad Social por cada hijo

La cantidad reconocida en 2026 es de 36,90 euros al mes por hijo o hija. De esta forma, quien tenga uno puede sumar 36,90 euros a su pensión mensual, mientras que con dos la cifra sube hasta 73,80 euros. Con tres hijos se alcanzan los 110,70 euros mensuales y el máximo, fijado en cuatro, asciende a 147,60 euros. De ahí que la media que aparece en los últimos datos oficiales se sitúe en 76,70 euros al mes, de modo que esa cantidad no es una ayuda fija para todos, sino el resultado de calcular lo que cobran de media los pensionistas que ya tienen reconocido este complemento.

La distribución por número de hijos también explica bastante bien esa cifra. Más de la mitad de los beneficiarios lo reciben por dos hijos, mientras que otra parte importante lo cobra por uno. En menor proporción aparecen quienes tienen tres o cuatro. En cuanto al dinero que se cobra, se se suma directamente a la pensión contributiva correspondiente, de manera que quien tenga derecho verá incrementada la cantidad mensual que recibe.

Los hombres también pueden solicitarlo

Uno de los cambios más relevantes de los últimos años ha sido precisamente la ampliación del acceso a los hombres. Inicialmente, las condiciones no eran las mismas para ambos sexos y los pensionistas varones tenían que cumplir requisitos adicionales. Esta diferencia acabó siendo cuestionada por los tribunales europeos y el criterio ha terminado modificándose.

Actualmente, hombres y mujeres pueden pedir el complemento si cumplen las condiciones exigidas y tienen reconocida una de las pensiones incluidas. Si sólo uno de los progenitores lo solicita y reúne los requisitos, se le puede conceder. Cuando los dos tienen derecho, la Seguridad Social tiene en cuenta distintos criterios para decidir quién debe recibirlo, entre ellos la cuantía de las pensiones. También existen casos en los que el complemento puede denegarse. Por ejemplo, cuando uno de los progenitores ha sido privado de la patria potestad o se dan determinadas circunstancias relacionadas con condenas por violencia.

Cómo se solicita junto a la pensión

Lo habitual es pedir el complemento en el mismo momento en el que se tramita la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad y la fecha es importante, ya que el actual complemento para reducir la brecha de género se aplica a las pensiones causadas desde el 4 de febrero de 2021, por lo que quienes se jubilaron antes pueden encontrarse bajo un régimen diferente.

Entre 2016 y comienzos de 2021 estuvo vigente el anterior complemento por maternidad, con unas condiciones distintas y una forma de cálculo diferente. Por eso conviene revisar en qué fecha se reconoció la pensión antes de iniciar cualquier trámite, aunque a pesar de esto, el número de beneficiarios ha ido aumentando durante los últimos años. En octubre, la Seguridad Social abonó más de 10,5 millones de pensiones contributivas y destinó alrededor de 14.540 millones de euros al conjunto de estas prestaciones y dentro de esa nómina, más de 1,7 millones ya incorporaban el complemento vinculado a los hijos.