Sólo el 28% de los sénior entre los 55 y 64 años que ahorran a final de mes lo hace pensando en complementar su pensión

Vivir más años también implica tener que disponer de recursos económicos durante más tiempo. Por eso, ante el aumento de la longevidad, planificar con antelación la jubilación es más importante que nunca para afrontar esta etapa con seguridad y autonomía. Sin embargo, los datos muestran que todavía hay margen para avanzar en esta preparación: según el ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, el 51% de los mayores de 55 años ahorra a final de mes, pero sólo un 28% de quienes tienen entre 55 y 64 años lo hace para complementar su pensión en la jubilación. A esto se suma que, en esta franja de edad, apenas el 33% tiene contratado un plan de pensiones.



Pese a ello, hay una parte de los sénior que sí muestra interés por planificar su futuro económico. De hecho, tal y como muestra este mismo informe, entre los mayores de 55 años, la probabilidad de estar planificando su patrimonio es hasta un 50% superior a la de otros grupos de edad, una diferencia que alcanza el 40% en el caso de la planificación financiera. Este interés también se refleja en la búsqueda de información sobre el tema: el 20% de los mayores de 55 años que utilizan Internet consulta contenidos sobre planificación financiera y el 18% busca información sobre planificación patrimonial.

Con el objetivo de ofrecer información accesible y herramientas prácticas que ayuden a comprender las opciones disponibles y a elegir las más adecuadas para cada situación, el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre ha presentado hoy en Oviedo tres guías prácticas sobre previsión social y planificación patrimonial para la longevidad: ‘Guía para tu Jubilación. Todo lo que necesitas saber para planificar tu futuro’, recientemente actualizada; ‘Vivienda y pensión. Guía para monetizar la vivienda y mejorar tu pensión’, y ‘Guía de sucesión patrimonial. Cómo planificar y facilitar la herencia familiar’.

Para abordar su contenido y concienciar sobre la importancia de anticiparse a las necesidades económicas de la jubilación y planificar el patrimonio a lo largo de la vida, el encuentro ha contado la experiencia de Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, y de dos de los autores de las publicaciones, Pedro Serrano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid, y Juan Ángel Lafuente Luengo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I.

“Las tres publicaciones comparten un mismo propósito: ofrecer información accesible para que las personas puedan anticiparse a las necesidades económicas de la jubilación, conocer las opciones para aprovechar sus recursos y tomar decisiones informadas sobre la protección y transmisión de su patrimonio”, ha destacado Juan Fernández Palacios.

Planificar la jubilación: conocer la pensión, preparar el ahorro y tomar decisiones con antelación

Durante el evento, la entidad ha presentado la nueva actualización de la ‘Guía para tu Jubilación. Todo lo que necesitas saber para planificar tu futuro’, una publicación que ofrece información clara y actualizada para comprender cómo funciona el sistema de pensiones en España y conocer las opciones disponibles para preparar económicamente esta etapa. El objetivo es facilitar la comprensión de un sistema que puede resultar complejo y ayudar a los ciudadanos a anticipar sus necesidades económicas. Y es que, conocer los ingresos previsibles, valorar las necesidades futuras y estudiar con antelación las opciones disponibles permite abordar esta etapa desde una perspectiva integral y adaptar las decisiones a las circunstancias personales y económicas.

La guía explica qué es la previsión social y qué sistemas existen para proteger los ingresos futuros. A continuación, aborda los requisitos y las distintas modalidades de acceso a la jubilación, así como los factores que determinan la cuantía de la pensión pública, entre ellos, los años cotizados, la edad de retiro y las bases de cotización. También analiza las posibilidades de compatibilizar la jubilación con el trabajo y las diferencias entre adelantar o demorar el momento de retirarse. De esta forma, ayuda a comprender mejor las condiciones de acceso a la pensión y los elementos que pueden influir en su importe, así como a hacerse una idea más precisa de los ingresos que se percibirán al finalizar la vida laboral y valorar si será necesario disponer de recursos adicionales para mantener el nivel de vida deseado.

La publicación dedica otro bloque a las soluciones de ahorro para complementar la pensión pública. Explica las características de instrumentos como los planes de pensiones individuales y de empleo, los planes de previsión asegurados y otros productos de ahorro, y aborda cuestiones prácticas como cuánto ahorrar, qué alternativas existen en función de las circunstancias personales y qué ventajas o implicaciones fiscales pueden tener. También recoge las distintas opciones para disponer del ahorro acumulado cuando llega la jubilación, con información sobre las modalidades de cobro y los aspectos que conviene valorar antes de tomar una decisión. El objetivo es facilitar la comprensión de cada fórmula y ayudar a valorar cuál puede ajustarse mejor a las circunstancias personales, el horizonte temporal y las necesidades económicas previstas.

Además, la guía analiza las alternativas para utilizar la vivienda como fuente de ingresos complementarios, distinguiendo entre las fórmulas que implican transmitir su propiedad y aquellas que permiten conservarla. El documento se completa con información sobre otras necesidades de previsión social, de manera que la planificación no se limite a calcular la pensión o elegir un producto de ahorro, sino que contemple los recursos disponibles y las necesidades que pueden surgir en esta etapa.

Vivienda y sucesión patrimonial: aprovechar los recursos y planificar el legado

La presentación se ha completado con otras dos publicaciones del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que amplían esta visión de la planificación patrimonial. La guía ‘Vivienda y pensión. Guía para monetizar la vivienda y mejorar tu pensión’ explica las principales fórmulas para obtener liquidez a partir de la vivienda, como la nuda propiedad, la vivienda inversa, las rentas vitalicias inmobiliarias, la hipoteca inversa y el anticipo de alquileres. Estas alternativas permiten valorar distintas formas de aprovechar el patrimonio inmobiliario para complementar los ingresos, teniendo en cuenta sus condiciones y la posibilidad de seguir residiendo en el inmueble, algo especialmente importante teniendo en cuenta el creciente interés del colectivo sénior por explorar formas para aprovechar el patrimonio inmobiliario para mejorar el bienestar durante la jubilación: el 36% de los sénior propietarios querría obtener un mayor beneficio económico de su vivienda, frente al 22% registrado en 2022.

Por su parte, ‘Guía de sucesión patrimonial. Cómo planificar y facilitar la herencia familiar’ aborda las principales cuestiones legales, fiscales y administrativas relacionadas con la herencia, desde el testamento y la legítima hasta los trámites sucesorios y las situaciones familiares que requieren especial atención. La publicación destaca la importancia de planificar con tiempo, revisar las decisiones cuando cambien las circunstancias personales o familiares, comunicar las intenciones en vida y recurrir al asesoramiento profesional cuando sea necesario.