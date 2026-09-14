Los expertos en interiorismo lo confirman: poner el cubo de basura debajo del fregadero está bien, pero hay una alternativa más cómoda y práctica

Cuando pensamos en la distribución de una cocina, tenemos elementos que casi siempre colocamos en el mismo sitio. El fregadero suele estar cerca del lavavajillas, los utensilios que más utilizamos se guardan a mano y procuramos dejar parte de la encimera despejada para poder preparar los alimentos. En el caso del cubo de basura, suele estar metido en el mueble que queda justo debajo del fregadero, una ubicación que parece lógica y que además permite aprovechar un espacio que no siempre resulta fácil de utilizar.

Sin embargo, que llevemos años colocando el cubo ahí no significa que sea necesariamente el mejor lugar. Basta con pensar en cuántas veces lo utilizamos mientras preparamos la comida. Pelamos una cebolla, cortamos verduras, abrimos un envase o limpiamos la encimera y tenemos que movernos hasta el fregadero para tirar cada residuo. La interiorista Ángeles Martínez, de Beta Interiorismo, propone una solución bastante sencilla: colocar la basura debajo de la zona de la encimera en la que realmente trabajamos.

El cubo de basura no tiene por qué estar debajo del fregadero

Guardar el cubo bajo el fregadero tiene algunas ventajas evidentes ya que queda fuera de la vista, no ocupa espacio de paso y está cerca de una zona en la que se generan bastantes residuos. Además, en cocinas pequeñas puede parecer el lugar más sencillo para instalarlo sin sacrificar otro armario. El problema aparece cuando varias personas utilizan la cocina al mismo tiempo. Y si alguien está fregando, colocando platos en el lavavajillas o utilizando el agua, abrir continuamente la puerta situada bajo el fregadero puede resultar incómodo. O si estamos cocinando sobre la encimera, tenemos que ir hasta el fregadero para tirar todo lo que nos sobra.

Por eso, la propuesta de Martínez consiste en acercar el cubo al lugar en el que se preparan los alimentos. Tenerlo justo debajo de esa superficie permite trabajar y recoger prácticamente al mismo tiempo. En lugar de ir acumulando restos sobre la encimera o trasladarlos después hasta la basura, se pueden tirar conforme se generan.

El lugar más práctico depende de dónde prepares la comida

No todas las cocinas tienen la misma distribución y por eso no existe un punto que funcione igual de bien en todas. En una cocina con una encimera larga, por ejemplo, conviene observar qué parte utilizamos habitualmente para cortar, pelar o preparar ingredientes. Si debajo de ella existe un módulo disponible, ese puede ser un buen lugar para instalar los cubos.

La idea resulta especialmente interesante cuando se dispone de recipientes separados para los distintos residuos. Un sistema extraíble permite abrir el mueble, tirar cada resto donde corresponde y volver a cerrarlo sin tener varios cubos ocupando espacio a la vista. También facilita que la superficie de trabajo se mantenga despejada mientras cocinamos.

Antes de cambiarlo de sitio, eso sí, merece la pena pensar en nuestros propios movimientos. Si prácticamente todo el trabajo se realiza junto al fregadero, quizá la ubicación tradicional siga siendo la más cómoda. Si la zona de preparación está a varios pasos, colocar allí la basura puede ahorrar bastantes desplazamientos a lo largo del día.

Un fregadero grande también puede hacer la cocina más cómoda

La ubicación de la basura no es el único detalle que puede mejorar el uso diario de esta estancia. Ángeles Martínez también aconseja prestar atención al fregadero. Su recomendación es apostar por uno grande y de una sola cubeta, con espacio suficiente incluso para introducir elementos voluminosos, como la bandeja del horno. Si además el fregadero está integrado en el mismo material de la encimera, se reducen las juntas, algo que simplifica la limpieza de una zona que está constantemente en contacto con agua y restos de comida.

La iluminación y los enchufes son otros dos aspectos que pueden marcar diferencias. Una única lámpara general puede dejar sombras precisamente sobre la encimera cuando estamos trabajando. Contar con varios puntos de luz y enchufes distribuidos por distintas zonas permite utilizar pequeños electrodomésticos sin depender siempre del mismo rincón.

Otras formas de integrar los cubos sin perder espacio

Si colocar la basura debajo de la zona de trabajo no es posible, existen otras soluciones. Una de ellas son los módulos extraíbles que aprovechan todo el fondo del armario y permiten colocar varios recipientes para separar envases, residuos orgánicos y el resto de la basura. Al cerrar el cajón, todos quedan completamente ocultos. Las cocinas con isla ofrecen otra posibilidad. Si es allí donde se preparan habitualmente los alimentos, uno de sus módulos inferiores puede reservarse para los residuos. Y en cocinas pequeñas, en cambio, puede resultar más práctico utilizar un recipiente estrecho dentro de un mueble disponible o buscar un sistema que aproveche mejor la profundidad.