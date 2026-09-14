Una denuncia por vertidos desemboca en el hallazgo de 262 plantas de marihuana en una vivienda de Alicante

El hallazgo de un vertedero clandestino de restos vegetales el pasado marzo en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas ha desembocado ahora en el desmantelamiento por parte de la Guardia Civil de una plantación indoor (interior) con 262 plantas de marihuana en ese mismo municipio, muy próximo a la Región de Murcia y donde habitan algo menos de 8.000 vecinos. Además, en el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha detenido a tres varones. Dos, de origen albano. Y un tercero, griego.

La plantación estaba instalada en el interior de una vivienda de dos plantas, que ha sido registrada por el equipo ROCA (Robos en el Campo), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Torrevieja, la unidad del equipo Dron de San Miguel de Salinas y el equipo de investigación de la Guardia Civil en Pilar de la Horadada.

Las plantas de marihuana ocupaban todas las estancias de la vivienda de dos plantas registrada por la Benemérita, excepto la cocina. En esa cocina es donde pernoctaba la persona encargada de vigilar y cuidar el cultivo.

La intervención del Instituto Armado se ha saldado con la detención de tres varones, uno de ellos en otra localidad alicantina, Guardamar del Segura. De los detenidos, como se ha dicho, son dos albanos y un griego. Se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico.

La investigación había arrancado el pasado marzo, cuando la denuncia vecinal sobre vertidos de plantas junto a una carretera dio origen a una investigación del Servicio de Prevención de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local. Las plantas de marihuana halladas ahora por la Guardia Civil en la vivienda registrada se encontraban ya en fase de floración. Y estaban a apenas unos días de ser cosechadas.

En el registro efectuado por la Guardia Civil ha sido intervenido un equipo utilizado para el cultivo. Lo componían 12 aparatos de aire acondicionado, 87 focos leds, 30 ventiladores, siete extractores y ocho filtros de aire. Además, han sido también intervenidos tres teléfonos móviles y un total de 1.000 euros en efectivo.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia. Y han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.