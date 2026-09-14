La alternativa a los tendederos y la secadora en otoño: un aparato de 5 euros vuelve a ponerse moda

Son cada vez más los hogares españoles que están dando la espalda a todo tipo de electrodomésticos que ocupan una gran cantidad de espacio y optan por una alternativa tradicional en lugar de la moderna secadora de ropa. Un cambio silencioso que está poniendo fin a los tendederos convencionales y a las secadoras de bomba.

La razón de esta variación es bastante simple: en la mayoría de pisos pequeños, los tendederos tradicionales ocupan mucho espacio, sumado a que este tipo de secadoras conllevan un alto y continuo gasto en electricidad. Para el gozo de todos, existe un truco que va a incentivar el cambio definitivo.

¿Cuál es el truco viral?

Esta nueva herramienta que está causando furor en redes no es otra que el famoso tendedero retráctil, que podemos encontrar por tan solo cuatro euros. Este dispositivo de pared, que era uno de los elementos más extendidos en los inmuebles de España en la década de los 60, es capaz de compactarse en una pequeña carcasa, de dimensiones ligeramente superiores a la de una caja de zapatos, después de secar la ropa. Esta pieza consigue la libertad total del suelo, ya que no ocupa ni un solo palmo de espacio de la superficie.

¿Cuánto cuesta un tendedero retráctil?

El rango de precios varía dependiendo de la longitud del cable. El precio base se sitúa en los cuatro euros para un cable sencillo con carrete, pero puede superar por mucho los 100 euros si se escoge un sistema premium con hasta 24 metros de longitud de secado y carcasa de acero inoxidable para exteriores.

Si lo comparamos con una secadora eléctrica con bomba de calor, la diferencia de la cuantía es considerable. Con tres ciclos de lavado a la semana, algo que no es muy usual, un electrodoméstico eficiente ahorra más de 50 euros anuales en consumo energético, solo en funcionamiento.

Esta práctica de limpieza consiste en unas cintas adhesivas autorretráctiles para pared por el módico precio de cuatro euros. Una vez que la ropa se ha secado, se esconde en una pequeña carcasa montada en la pared, con una capacidad de transporte en su modelo más básico de hasta seis kilogramos de ropa.

¿Qué diferencia hay con el tendedero convencional?

Es cierto que los tendederos tradicionales ofrecen muchísimo espacio de secado, con hasta 30 metros con capacidad de soportar accesorios pesados, como toallas de rizo gruesas. Sin embargo, cuando están desplegados, pueden llegar a ocupar hasta tres metros de largo por 50 cm de ancho. Por otra parte, el tendedero retráctil de pared desaparece por completo después de usarlo.