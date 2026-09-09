Los inmigrantes ilegales vandalizan las colonias de gatos en Ceuta: «Todo ser vivo lo cazan y a la cazuela»

La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta (DAUBMA) ha alertado de la existencia de «indicios graves» de infracciones y posibles delitos ambientales cometidos en distintos puntos de la ciudad autónoma, documentados mediante vídeos, fotografías y testimonios ciudadanos difundidos en redes sociales y medios locales. Manuel Toledo Roldán, su presidente, ha denunciado ante una cámara de OKDIARIO que los inmigrantes ilegales vandalizan las colonias de gatos en Ceuta y que «todo ser vivo lo cazan y a la cazuela».

Entre los hechos denunciados, la asociación cita imágenes en las que varios individuos, que habrían accedido de forma irregular a la ciudad, intentan capturar una oca en el Embalse del Renegado y son grabados con carpas ya capturadas. También circulan vídeos en los que se agrede con una piedra a un pequeño pulpo en la zona litoral.

El episodio más grave recogido por DAUBMA es la difusión de un vídeo en el que varias personas posan con un bebé delfín agonizante en la playa del Trampolín, convirtiendo la escena en una suerte de montaje fotográfico. La asociación considera que esta manipulación constituye una alteración de pruebas y una burla hacia una especie marina protegida, cuya manipulación está prohibida por la normativa estatal y europea.

A estos hechos se suma la destrucción de casetas, refugios y otros elementos de protección de colonias de gatos ferales, así como la ocupación de los espacios que tienen autorizados.