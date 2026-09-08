John Forbes Nash, premio Nobel de Economía, sobre la educación: «Las clases opacan la mente, le quitan creatividad a los estudiantes»

John Forbes Nash, matemático estadounidense y premio Nobel de Economía en 1994, dejó una reflexión demoledora sobre el sistema educativo: «Las clases opacan la mente, le quitan creatividad a los estudiantes». La frase resume su desconfianza hacia la enseñanza tradicional, la misma que él mismo desafió como alumno inquieto y, más tarde, como profesor de métodos poco convencionales.

Nash, célebre por sus aportes a la teoría de juegos y por la película «Una mente maravillosa», que Ron Howard dirigió sobre su vida, convivió durante décadas con una esquizofrenia paranoica que marcó buena parte de su trayectoria. Su figura combina, como pocas, el genio matemático y una mirada crítica sobre cómo se educa a los jóvenes.

Qué significa que «las clases opacan la mente»

La frase apunta directamente a los sistemas educativos rígidos, donde la memorización y la repetición de fórmulas ocupan más espacio que el pensamiento propio. Para Nash, una clase mal planteada no forma mentes despiertas, sino que las adormece, encajonando la curiosidad natural de los estudiantes en un molde único.

La palabra «opacar» no es casual: sugiere que la mente ya trae consigo una luz, una capacidad de pensar de forma original, y que ciertas dinámicas escolares terminan por apagarla en lugar de potenciarla.

La creatividad no se enseña con normas fijas, sino que se cultiva dejando espacio para que cada alumno explore a su manera y se equivoque sin miedo a la nota.

Esta idea encaja con la propia biografía de Nash, un estudiante que destacó precisamente cuando se apartó del camino esperado: entró a estudiar Ingeniería Química por tradición familiar, pero terminó especializándose en Matemáticas gracias a un profesor que supo ver su talento fuera de lo convencional, algo que el propio sistema no había sabido detectar antes.

Cómo aplicar esta idea a la vida cotidiana

Trasladada al día a día, la reflexión de Nash invita a desconfiar de la enseñanza puramente memorística, tanto en la escuela como en cualquier proceso de aprendizaje adulto. Priorizar la comprensión frente a la repetición mecánica suele dar resultados más duraderos, aunque exija más tiempo y paciencia.

Para madres, padres y docentes, la idea sirve como recordatorio de que preguntar, equivocarse y explorar caminos propios también forma parte del aprendizaje, y no siempre encaja en el ritmo de una clase estandarizada. Dejar margen para la curiosidad, incluso cuando complica la planificación, suele merecer la pena a largo plazo.

Lo mismo puede aplicarse fuera del aula: en el trabajo o en cualquier proceso de formación continua, dejar de lado el temor a equivocarse suele abrir la puerta a ideas que un enfoque más rígido difícilmente habría permitido.

Quién fue John Forbes Nash

John Forbes Nash Jr. nació el 13 de junio de 1928 en Bluefield, Virginia Occidental, y se doctoró en Princeton en 1950 con una tesis sobre juegos no cooperativos que, décadas después, le valdría el Nobel de Economía. También recibió el Premio Abel en 2015 por sus trabajos sobre ecuaciones en derivadas parciales.

A los 30 años le diagnosticaron esquizofrenia paranoica, una enfermedad que lo acompañó buena parte de su vida y que le llevó a creer en conspiraciones que intentaba resolver a través de ecuaciones interminables. El apoyo de su familia fue clave para que, con el tiempo, fortaleciera su vínculo con la realidad.

Nash murió el 23 de mayo de 2015 junto a su esposa Alicia, de 82 años, en un accidente de tráfico en Nueva Jersey, cuando el taxi en el que viajaban se estrelló contra un guardarraíl. Su historia, popularizada por la película «Una mente maravillosa», sigue siendo hoy un ejemplo de talento extraordinario conviviendo con una enfermedad mental grave.