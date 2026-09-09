El Atlético regresa al infierno de Anfield

El Atlético vuelve a empezar de cero su enésimo camino para ganar la Champions. Atrás ha quedado la amarga en Londres que le dejó a las puertas de una final de Champions y este miércoles regresa a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool y, por ello, dar su primer paso en la máxima competición europea en el infierno de Anfield. Un escenario donde ha vivido tanto buenos como malos momentos con Simeone a la cabeza y que, de nuevo, liderará para despejar las dudas.

La derrota en San Mamés hizo daño. Significó la primera derrota de la temporada y emergieron las primeras dudas. Un jarro de agua fría que llevó como aviso de que no está permitido despistarse, por mucho que apenas sea septiembre. Pero en la cabeza del Cholo está solo la Copa de Europa, y el comienzo no es nada sencillo. Después de rozar la gloria en 2014 y 2016, jugando la final y semifinalista en 2017 y 2026, el camino ha vuelto a empezar desde la casilla de salida.

Se enfrentará a un viejo conocido y en un escenario conocido. Liverpool. Anfield. Dos palabras que se han convertido casi en una tradición en Europa estos últimos tiempos. La pasada temporada ya se enfrentaron la temporada pasada, hace un justo un año. Un partido loco que perdió el Atlético 3-2 y con Simeone expulsado y encendido con la grada rival. Desde entonces no se han visto las caras, y esta vez tendrá en lugar de Slot a Irola como rival en la partida de ajedrez.

Dos entrenadores con filosofías parecidas hasta cierto punto. A los dos les está costando instalar un modelo de equipo. El Atlético suma dos victorias, un empate y una derrota, y el Liverpool una victoria y dos empates. Y ambos equipos no han perdido el tiempo a la hora de reforzarse en el mercado de fichajes.

Pero el nuevo Atlético ha sufrido más vaivenes. Una pretemporada condicionada por el Mundial y fichajes de última hora como Cuti Romero y Jonathan David. También el culebrón con Julián Álvarez tampoco ha ayudado. De hecho, Simeone ya adelantó en rueda de prensa que el argentino empezará el partido desde el banquillo. Pero la Champions no perdona a nadie, y el Atlético lo conoce de sobra. Con un formato donde la calculadora es obligatoria, los rojiblancos quieren dar un golpe en la mesa.

La delantera del Atlético, el morbo contra el Liverpool

El foco principal en el conjunto colchonero está en la delantera. Sin Julián Álvarez y Jonathan David descartados de inicio, la duda está en punta, donde hasta ahora la dupla de Kang In y Lookman con Baena detrás ha sido la más fiable.

Hay alguna incógnita más, como el lateral izquierdo, si juega Alejandro Grimaldo, vulnerable en defensa y aún lejos de sus capacidades ofensivas habituales, o David Hancko, más potente y protector en la línea de atrás. También en el medio, al que apunta Morten Hjulmand junto a Pablo Barrios. Son baja Alexander Sorloth y Arnau Ortiz.

El Liverpool de Iraola está lejos de su máximo esplendor. Iraola apenas lleva unos meses en Anfield, en el que sufrió salidas sensibles como la de Salah, Robertson y Konaté. Pero el nuevo proyecto ha venido de la mano de nombres potentes como Barcola, por el que pagaron al PSG 140 millones de euros, y Víctor Muñoz, que ha caído de pie en Inglaterra. Un equipo con estrellas como Wirtz, Isak y compañía. Sin duda, un partido de talla Champions.