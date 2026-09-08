Un grupo de inmigrantes marroquíes pesca un pulpo y lo mata a pedradas en una playa de Ceuta

La asociación DAUBMA -para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta- ha dado la voz de alarma tras la difusión de unas crudas imágenes en las que se ve cómo unos inmigrantes ilegales en Ceuta machacan a un pequeño pulpo con una piedra en una playa. Este cruel episodio no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una escalada continua de conductas ilícitas que amenazan con acabar con la fauna y flora autóctonas, muchas de ellas protegidas y únicas en territorio español. La entidad ya estudia llevar los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

El apedreamiento de este pequeño cefalópodo ha encendido las alertas sobre la grave degradación que está sufriendo el entorno natural ceutí. Desde DAUBMA advierten de que la presión sobre el ecosistema local está llegando a un punto límite. La ciudad autónoma posee insectos, plantas y animales autóctonos en estado vulnerable que gozan de protección legal expresa, y actos como este amenazan directamente su supervivencia.

La asociación recuerda que la captura, muerte o maltrato de cualquier ejemplar silvestre constituye un delito ambiental. Según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como el propio Código Penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de perseguir estos actos de oficio.

Escalada de destrucción ambiental en Ceuta

DAUBMA denuncia que este ensañamiento con la fauna marina es sólo el último capítulo de una preocupante lista de infracciones documentadas en los últimos meses en Ceuta cometidas por los inmigrantes que entraron ilegalmente durante la invasión a finales de julio. Entre las conductas ilícitas que están deteriorando el entorno destacan ocupaciones irregulares en zonas forestales, encendido de fogatas en áreas naturales protegidas, uso de los embalses —infraestructura crítica para el abastecimiento de agua potable— como zonas de baño, acumulación de residuos tanto en los montes como en las playas y agresiones directas a especies silvestres protegidas.

Ante la difusión pública de estos actos destructivos por parte de inmigrantes a través de redes sociales y medios de comunicación, DAUBMA subraya que las autoridades están obligadas legalmente a intervenir sin necesidad de que exista una denuncia previa. Para esta asociación, la inacción frente a tales delitos documentados es completamente incompatible con el deber jurídico de proteger el medio ambiente.

Considerando que la situación actual es insostenible, la entidad exige una respuesta inmediata, firme y coordinada de todas las administraciones competentes para frenar la impunidad de los inmigrantes ilegales que destruyen el entorno de Ceuta. Como primera medida de presión, DAUBMA ha anunciado que ya está estudiando la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Guardia para su inmediata remisión a la Fiscalía de Medio Ambiente, comprometiéndose a seguir documentando cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad natural de la ciudad.