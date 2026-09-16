Franco Colapinto: «Mi padre vendió la casa para que yo corriera, hizo un gran esfuerzo»

Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine de Fórmula 1, acudió el pasado 15 de septiembre al programa La Revuelta de David Broncano tras disputar el Gran Premio de España en el circuito Madring de Madrid. El natural de la localidad de Pilar, Buenos Aires, hizo un repaso a sus inicios y contó cuándo surgió su sueño relacionado con el motor.

El pupilo de Flavio Briatore, histórico dirigente de la marca francesa e ingeniero de Fernando Alonso en la etapa dorada de Renault, retrasó un vuelo para acudir al plato de RTVE para cumplir su promesa con Broncano. La pasión y adrenalina por el motor le vienen de niño, heredada de su padre, mientras crecía en Argentina.

«La Fórmula 1 es un sueño desde pequeño y es para lo que la mayoría de nosotros trabaja desde niños. A los 4 años me regalaron un cuatriciclo, como un quad, de 100 centímetros cúbicos. Eso ya corre e iba por el barrio tirando polvo», recordó de la primera vez que se puso sobre las cuatro ruedas.

Después de tres años, pasó a otro más potente, un Yamaha 350, que no le fue fácil de manejar. «A los 8 empecé con el karting porque mi padre era amigo de pilotos y allí ya iba con el objetivo de la competición, que era lo que me gustaba», prosiguió.

Sus inicios no fueron fáciles

Con tan solo 14 años, tuvo que dejar Pilar atrás para irse a cumplir su sueño a Italia, para formar parte de su primer equipo. A más de 12.000 kilómetros del país sudamericano, pasó a vivir en una pequeña estancia encima de una fábrica de kartings. «Me vine solo entonces y fue donde empezó un poco el camino y el objetivo. Terminé el colegio, lo legal, y hasta ahí», confesó.

A pesar de la soledad, siempre contó con el apoyo de su familia y su padre se mudó junto a él en cuanto las circunstancias económicas lo permitieron. «Después ya estaba ocupado porque corría de forma oficial. Vendió la casa para que yo corriera, hizo un gran esfuerzo. Había que invertir, teníamos una en el campo y esa», admitió.

Su debut en Fórmula 1, en el GP de Italia de 2024

La recompensa a todo el esfuerzo vino en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando la escudería Williams sustituyó a Logan Sargeant por Colapinto hasta final de temporada. Sin duda, toda una prueba de fuego en Monza, conocido popularmente como «el templo de la velocidad», uno de los circuitos más icónicos y longevos del calendario.

«Empecé en F1 y en mi segunda carrera entré en Q3 y sumé puntos. Casi vuelvo a sumar en Singapur y volví a quedar en el top-10 en Estados Unidos. Fue un inicio increíble», aseguró en una entrevista para Motorsport.

Después de dos años en la categoría reina del automovilismo, el bagaje de Colapinto cuenta con más sombras que luces, llegando incluso a llorar en el post de la carrera de Monza tras un error que le dejó fuera de los puntos cuando se encontraba en tercera posición. Objeto de burlas y memes en redes sociales en varias ocasiones durante los últimos dos años, Colapinto nunca se ha dado por vencido y Alpine se lo ha reconocido renovando su contrato hasta 2027.