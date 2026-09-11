La cuenta atrás para el Gran Premio de España de Fórmula 1 ya ha comenzado. Más de cuatro décadas después, la máxima categoría del automovilismo regresa a Madrid y Alpine quiere celebrarlo acercando toda la emoción de la competición al corazón de la capital.

Para dar la bienvenida a este acontecimiento histórico, el Alpine A526, el monoplaza de Pierre Gasly y Franco Colapinto, ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad hasta amanecer a más de 90 metros de altura en la azotea del Club Financiero Génova, junto a la plaza de Colón, ofreciendo una imagen inédita que simboliza la llegada de una nueva era de la Fórmula 1 a Madrid.

Alpine Race Week en Madrid

En el marco de este Gran Premio de España de Fórmula 1, Alpine ha diseñado la Alpine Race Week, una experiencia pensada para que los madrileños puedan vivir la emoción de la competición más allá del circuito, desplegando diferentes activaciones en la ciudad que conectarán el universo de la Fórmula 1 con la gama deportiva de Alpine.

El icónico Edificio Metrópolis se convertirá en uno de los puntos neurálgicos de la Alpine Race Week, donde descubrir de cerca los Alpine A290 y A390 el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre. Además, del 10 al 12 de septiembre, quienes quieran experimentar las sensaciones de conducción propias de Alpine podrán participar en pruebas dinámicas de ambos vehículos, recorriendo las principales vías de la capital al volante de los modelos de la marca.

La Alpine Race Week también conquista el asfalto de Madrid. Como antesala del Gran Premio, el jueves 10 de septiembre Alpine ha organizado un gran convoy formado por el Alpine A526 de Gasly y Colapinto, los pilotos oficiales del BTW Alpine Formula One Team, que junto con los A290 y A390, han recorrido algunas de las principales arterias de la capital entre las 09:00 y las 18:00 horas, permitiendo que miles de madrileños y visitantes puedan vivir de cerca la llegada de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la capital.

Alpine refuerza su estrecho vínculo con la competición y celebra junto a los aficionados el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, una cita histórica para la ciudad y para todos los apasionados del automovilismo. Una ocasión única para descubrir cómo el ADN de los circuitos sigue presente en clave 100% eléctrica en la gama actual de Alpine.

La semana del GP de F1 de Madrid también se presenta como una excelente oportunidad para los clientes que estén interesados en adquirir uno de los vehículos Alpine ya que contarán con una promoción activa en todos los puntos de venta en España para 43 unidades, coincidiendo con el número del piloto de la escudería Franco Colapinto, y con hasta 10.000 euros de descuento en el Alpine A390, coincidiendo con el número 10 de Pierre Gasly. Entre las ventajas, destaca la instalación gratuita del punto de carga.

La pasión por la competición

La presencia de la marca durante el Gran Premio de F1 de España permitirá acercar el universo Alpine a nuevos públicos y mostrar cómo la experiencia adquirida en los circuitos sigue inspirando el desarrollo de sus modelos de serie. Para Alpine la competición no es solo parte de su historia: es el motor que impulsa su presente y define su futuro. La presencia de BWT Alpine Formula One Team en el Campeonato del Mundo refuerza la conexión histórica con el mundo del Motorsport y convierte a la Fórmula 1 en un auténtico laboratorio tecnológico para la marca.

Pero la influencia de la Fórmula 1 va más allá de la tecnología. También transmite los valores que han acompañado a Alpine desde sus inicios: ligereza, precisión, agilidad y pasión por la conducción. Unos atributos que hoy cobran una nueva dimensión en la era eléctrica y que se materializan en vehículos como el A290, el deportivo urbano y eléctrico, o el A390, el primer sport fastback de Alpine, que amplía el universo de la marca con un vehículo de cinco plazas diseñado para combinar deportividad, confort y altas prestaciones.

Con la Alpine Race Week Madrid, la marca celebra el regreso de la Fórmula 1 a la capital española y acerca a los aficionados un universo donde competición y producto conviven de forma natural. Una propuesta que conecta la emoción del paddock con las calles de la ciudad y que refuerza el posicionamiento de Alpine como marca deportiva innovadora, capaz de demostrar que la electrificación puede ser tan apasionante como eficiente.