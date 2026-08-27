El vacile de Flavio Briatore a Colapinto tras su renovación con Alpine: «Estamos ahorrando dinero»

Alpine ha hecho oficial la renovación de Franco Colapinto hasta 2027. La continuidad del argentino había estado en peligro ante la aparición de algunas opciones en el mercado, pero el piloto se quedará en Enstone. El equipo ha tirado de humor para anunciar su continuidad, con un vídeo junto a Flavio Briatore, Pierre Gasly y un curioso cuadro.

El jefe de la escudería se caracteriza por utilizar el sarcasmo de una forma muy personal. En la publicación, le muestran un cuadro con ambos pilotos y confirma a Pierre Gasly para la temporada. El ex de Williams también le pregunta por su asiento, pero el italiano responde con total sinceridad: «Okay, dile al pintor que les mantenemos en 2026 y 2027, estamos ahorrando dinero».

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Todos los presentes en la sala comenzaron a reírse y darse la mano. Las palabras del team principal están muy bien seleccionadas, ya que deja abierta una duda. Según su propia declaración, no queda claro si se refiere a que se ahorran dinero gracias a que no ficharán a un piloto de mayor caché o al cuadro (ya que no tendrían que pintar otro).

El proyecto de los de Enstone está pasando por un momento delicado, con el coche teniendo problemas para consolidarse en la Q3. Gasly sigue siendo el más rápido de la pareja, con una diferencia de 44 a 19 puntos. La opción de fichar a Fernando Alonso era muy atractiva, pero está decisión descarta por completo un reencuentro entre el asturiano y Briatore.

Colapinto celebra su renovación con Alpine

El argentino sigue siendo uno de los jóvenes más prometedores del Gran Circo a sus 23 años. El piloto quiere demostrar que es el hombre adecuado para el puesto: «Tenemos muchos más hitos que alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para mejorar el rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes, competir y ganar».