Alonso niega que vaya a fichar por Alpine: «Quiero ganar un Mundial con Aston Martin con o sin conducir»

Fernando Alonso está convencido de que tarde o temprano ganará un Mundial con Aston Martin. En medio de los fuertes rumores de que el piloto español fichará por Alpine, el asturiano ha sido claro al explicar que no solo quiere seguir corriendo esta temporada, sino que su cabeza está centrada en la escudería británica. Aunque no descarta revalorar su situación después del verano.

El bicampeón del mundo es consciente de los problemas de Aston que le están impidiendo competir como le gustaría. La complicada situación entre el equipo y Honda en este arranque de 2026 generó dudas de qué es lo que quería hacer Alonso. Desde retirarse hasta cambiar a Alpine ha sido lo que más ha sonado. Su jefe de equipo, Mike Krack, aseguró que seguirá, y Alonso ha confirmado que su deseo más próximo no lo tiene decidido hasta los próximos meses.

«No he decidido nada aún y esperaré hasta después de las vacaciones de verano en agosto. Ahí vendrán Zandvoort y Monza y ahí decidiré qué hacer el año que viene. Yo seguiré compitiendo. Me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago. No quiero dejarlo ahora porque no sé qué sea poco competitivo ni que haya dejado de disfrutar las carreras. Que compita en Fórmula 1 ya es otra historia. Quiero disfrutar del Mundial, de pilotar estos motores. Hay muchas cosas sobre las que pensar y muchas opciones para competir».

Pero en medio de lo enigmático de su mensaje, Alonso sigue confiando en Aston: «Mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo como piloto. Creo en este proyecto y contamos con las personas adecuadas. Obviamente, contamos con lo mejor de lo mejor, que es Adrian Newey. Tenemos a Honda; empezamos con el pie izquierdo. Estamos intentando poner las cosas en su sitio lo antes posible. Pero somos un blanco fácil porque estamos en la parte de atrás y están todas las redes sociales, todas esas cosas y bromas que se nos pueden echar encima», confesó Alonso.

«Creo en el proyecto, confío en mi equipo y estamos juntos. Corremos cada semana y nos enfrentamos a los medios cada semana. Nuestro equipo y nuestros responsables tomaron la decisión en Australia de esperar hasta que mereciera la pena desarrollar un paquete mejorado. Todos estamos de acuerdo en eso y todos lo estamos esperando», concluyó.