Escándalo en la despedida de una estrella de la Premier: cazado en la cama con otras dos mujeres

Lío y de los gordos en Inglaterra. Andy Carroll, mítico delantero ex del Liverpool, del Newcastle y que actualmente milita en el West Bromwich Albion, es el protagonista del nuevo escándalo del que todo el mundo habla en Reino Unido tras filtrarse unas fotos suyas durmiendo con una mujer unos días antes de su boda, concretamente en su despedida de soltero.

En las redes sociales se ha difundido una foto de Carroll, cuya pareja es Billi Mucklow desde hace más de una década, durmiendo con otra mujer y también otra imagen de dos chicas en la misma habitación en la que supuestamente ocurrió todo. En la primera foto, el delantero aparece en la cama junto a Taylor Jane Wilkey, encargada del bar de un hotel de Dubái donde celebraron la despedida. El selfie lo publicó la propia Wilkey a través de Snapchat, tal y como ha reconocido, y poco después ya estaba dando la vuelta al mundo a través de las redes.

Por otro lado, la prensa inglesa, citando a amigos de la pareja, sostiene que los planes para el enlace podrían verse comprometidos por estas fotos pese a que Wilkey ha salido en defensa de Carroll. «Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Todos estábamos borrachos», declaró a The Sun.

«Regresamos a la suite del hotel de Andy y pusimos algo de música y él se metió en la cama y se quedó KO. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma», añadió.