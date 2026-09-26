Vuelve el Freelander, pero fabricado en China: 5.000 pedidos en 12 horas y un récord Guinness a 6.002 metros

¿Os suena el Freelander, aquel todoterreno compacto de Land Rover de principios de los 2000? Pues ha vuelto, aunque ya no es un Land Rover. El nuevo Freelander 8 lo fabrica en China la empresa conjunta de Chery y Jaguar Land Rover, se presentó en Pekín el 3 de septiembre de 2026 y, según la marca, logró 5.000 pedidos en firme en sus primeras 12 horas.

No es su único titular. En agosto subió a 6.002 metros en el Tíbet, la mayor altura lograda por un coche híbrido según el certificado de Guinness World Records que exhibe la compañía. ¿Y cuánto cuesta? Desde 289.900 yuanes, unos 37.600 euros, con las ofertas de lanzamiento. Eso sí, de momento solo se vende en China.

Qué es el Freelander 8

El nombre lo pone Jaguar Land Rover, que en junio de 2024 acordó licenciar la marca Freelander a Chery Jaguar Land Rover, la sociedad que comparte al 50% con el grupo chino Chery, para fabricar coches electrificados en su planta de Changshu. La marca debutó en Shanghái en marzo de 2026 prometiendo seis modelos en cinco años, y el Freelander 8 es el primero.

¿Cómo funciona? Es un híbrido de autonomía extendida. Siempre se mueve con sus dos motores eléctricos, de 360 kW delante y 250 kW detrás, y un motor de gasolina de 1,5 litros hace de generador cuando la batería se agota. Suma 610 kW, unos 830 CV, y pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos. Mide 5,12 metros, tiene cinco o seis plazas y pesa casi tres toneladas.

La batería es de CATL, de la familia Freevoy para híbridos, con 60,3 kWh y 800 voltios que, según la empresa, permiten cargar del 20% al 80% en 12 minutos. Homologa 310 kilómetros eléctricos con el ciclo chino CLTC, más generoso que el europeo, como ya vimos con el Denza Z9S. Todas las versiones llevan de serie la conducción asistida ADS 5 de Huawei.

Un récord Guinness a 6.002 metros

El ascenso fue en agosto de 2026, hasta 6.002,33 metros en la Región Autónoma del Tíbet, en la categoría de mayor altitud lograda por un coche híbrido. La marca anterior que figura en la web de Guinness la tenía el Bao 5 de Fangchengbao, la firma todoterreno de BYD, con 5.980,05 metros en julio de 2024. Apenas 22 metros de diferencia.

¿Por qué cuesta tanto subir tan alto? A 6.000 metros la presión del aire es menos de la mitad que a nivel del mar, así que un motor de gasolina respira mal y pierde fuerza, como quien corre con un resfriado. En el Freelander 8 las ruedas las mueven motores eléctricos, y ahí está la gracia. Guinness certifica de todo, desde una prótesis de Lego hasta ascensos así.

Ojo, porque el récord absoluto sigue lejos. Un Porsche 911 de gasolina, con Romain Dumas al volante, llegó a 6.721 metros en Chile en diciembre de 2023. De hecho, al cierre de este artículo la web de Guinness aún mostraba a BYD como titular, aunque la compañía enseña su certificado en la nota de prensa.

Precio y letra pequeña

Los precios oficiales van de 309.900 a 399.900 yuanes, entre 40.200 y 51.900 euros al cambio de referencia del Banco Central Europeo. Con la rebaja de lanzamiento de 20.000 yuanes (unos 2.600 euros) se quedan entre 289.900 y 379.900 yuanes, o sea, de 37.600 a 49.300 euros. Las seis plazas cuestan 10.000 yuanes más, unos 1.300 euros.

¿Qué es un pedido en firme? Es como la señal que se deja al reservar un piso. El cliente paga 5.000 yuanes (unos 650 euros) que no se devuelven una vez cerrada la configuración. Según la nota de prensa oficial, las reservas superaron las 10.000 en 48 horas, y las entregas en China empiezan el 19 de septiembre.

¿Significa eso que llegaría aquí por 37.600 euros? Ni de lejos. Es un precio chino, sin impuestos europeos, sin aranceles y sin transporte.

Cuándo llegará a Europa

El primer mercado fuera de China serán los Emiratos Árabes Unidos, con una presentación mundial en Abu Dabi el 29 de septiembre de 2026. La marca ha nombrado distribuidores a Al Tayer Motors y Premier Motors, y habla de ventas en Oriente Medio entre finales de 2026 y principios de 2027.

¿Y Europa? No hay fecha, y el contexto no ayuda, con Bruselas presionando a Pekín para que frene la avalancha de híbridos chinos. Claro que el nombre sigue sonando a Land Rover, y todavía está por ver si la casa madre quiere venderlo junto a sus Defender y Discovery.

La nota de prensa oficial de Freelander se ha difundido a través de GlobeNewswire.