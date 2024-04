Jiri Lehecka, el atleta multideporte que se atreve a ‘vacilar’ a Nadal: «Es el 600 del mundo…»

El cuarto compromiso de Rafael Nadal en el Mutua Madrid Open llega en forma de prueba de fuego, en la primera ocasión en el cuadro en el que tendrá que afrontar un partido sin un día de descanso. Tras vencer a Pedro Cachín en tercera ronda, tras tres horas de batalla, su rival en octavos de final en Madrid es Jiri Lehecka, un joven tenista emergente que destaca por su pegada y su capacidad física, fraguada esta última gracias a la genética y a una preparación prematura en varios deportes, al máximo nivel.

De lo que sí se duda en Lehecka es de su capacidad para asumir contra quién jugará este martes en la Caja Mágica, y es que, después de superar su compromiso ante Thiago Monteiro, de tercera ronda, a Jiri se le escapó un comentario, queriendo o no, que suena incluso a vacile por la referencia a Rafa Nadal. «No quiero que suene mal, juego contra el 600 del mundo, yo debería ser favorito», comentó, aunque corregiría de inmediato. «Pero claro, sabemos que es Rafa y que es en tierra batida», admitió.

Nacido en octubre de 2001, Lehecka es un tenista considerado como nuevo en la élite del tenis, si bien ya son muchos los meses desde que se diera su explosión. En enero de este 2024 alcanzó su techo, tanto en términos de ranking como en lo que respecta a la conquista de su primer título ATP, en Adelaida. Experto en pistas rápidas, la tierra batida no es su superficie predilecta, si bien la altitud de Madrid le viene muy bien para exhibir sus golpes rápidos y potentes.

Lehecka es sobre todo rapidez sobre la pista, tanto en sus movimientos como en su golpeo. Notable sacador y pegador, no tener una gran envergadura en comparación con otros tenistas de su estirpe –mide 1’85 metros– le hace también moverse de lado a lado con fluidez y con la opción de golpear asentado en más ocasiones que el rival. En su debe, la irregularidad, debido al riesgo que corre, y que puede llevarle a cometer más fallos de la cuenta.

El origen de Jiri Lehecka en el deporte

Actual nº31 del ranking ATP, Jiri Lehecka espera poder seguir ascendiendo posiciones y acercarse a lo que lograron tenistas checos que siguió en su infancia, caso de Radek Stepanek y, sobre todo, Thomas Berdych. Para ello, pone en práctica un juego muy físico que le viene de familia, ya que tanto su padre, también llamado Jiri, como su madre, Romana, fueron profesionales en natación y atletismo, respectivamente.

Por su parte, Lehecka también probaría otras disciplinas, caso del esquí y el ciclismo, además del propio tenis. En los tres deportes destacaba por sus condiciones, pero fue a los 15 años cuando se decantó por el deporte en el que ahora triunfa, e ingresó en el centro de alto rendimiento de Prostejov, dando comienzo a un despegue que le mantiene entre los mejores del mundo con apenas 22 años.

El desafío ante Nadal con Lehecka de favorito

El hecho de que Jiri Lehecka se haya considerado favorito en el partido ante Rafa Nadal no hace si no confirmar la ambición del tenista checo, quien nunca ha superado unos cuartos de final ATP sobre tierra batida. Nadal, sin embargo, también coincidió con su contrincante a la hora de entregarle la candidatura a la victoria antes del duelo entre ambos.

«Sí, me sorprendería ganar, más después del partido de hoy. Juego contra un jugador de muy alto nivel, tiene un saque muy potente y golpes desde fuera de la pista. Alex –De Miñaur– quizá está en un ranking superior que Lehecka, pero su calidad de bola es otro paso, con lo cual veremos. Ganar hoy no me ha sorprendido tanto, ganar mañana creo que sería un paso más», declaraba Nadal, sobre un rival que ya ha dado que hablar antes del partido… y quiere seguir haciéndolo después.