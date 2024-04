El extraño elemento que perjudica a Rafa Nadal cada año en Madrid

Rafa Nadal cuenta con el palmarés más destacado, con suma diferencia sobre cualquier rival en la historia, en lo que a torneos de tierra batida se refiere. El mejor de todos los tiempos en esta superficie ha ganado en 14 ocasiones Roland Garros, en 12 el Godó, en 11 Montecarlo o en 10 Roma. Sin embargo, en el Mutua Madrid Open, en el torneo en el que asegura que de forma más especial le han apoyado en su carrera, ‘sólo’ ha podido vencer cinco veces, una de ellas en pista dura (2005).

Lejos de confabulaciones, esto se debe, en gran medida, a un elemento único en la temporada de tierra que hace a Nadal menos favorito en Madrid. Hablamos, por supuesto, de la altura con respecto al nivel del mar que tiene la capital de España. El Mutua Madrid Open se disputa en un lugar situado sobre la meseta central, a 657 metros de altitud. Este componente, que no tienen los otros grandes torneos en estos meses de competición, se vuelve en contra de Rafael Nadal, al que sus características le ‘piden’ jugar al nivel del mar para poder sacar su 100%.

No se trata de una preferencia, per se, de Rafa Nadal, que ha comentado en varias ocasiones que le encanta jugar en Madrid y que no tiene ningún problema en hacerlo en altitud, si no de la tipología de juego del tenista balear, a la que le favorecen las pistas más lentas y no tanto las más rápidas y vivas que provoca la altura, en este caso, de la capital española.

El ‘problema’ de la altura con respecto al tenis viene reflejado por la densidad del aire, que es menor a cuanta más altura estemos, y que marca la diferencia en Madrid con respecto a otros torneos como Montecarlo, Roma o Roland Garros, disputado a ciudades que están literal o prácticamente a nivel del mar.

Como consecuencia de esta ausencia de densidad, en comparación, la pelota puede circular más rápido y dar pie a que los jugadores de tenis que sufren en condiciones lentas, en las que la pegada se limita y los puntos son más trabajados y físicos, se encuentren más a gusto en Madrid con respecto a otras citas del calendario de arcilla. La tierra batida es, por excelencia, la superficie de la resistencia, de la paciencia y de trabajar el punto, pero en Madrid, los menos especialistas también se encuentran cómodos, igualando las fuerzas y dejando a expertos como Rafa Nadal con menos opciones.

La relación de Rafa Nadal con Madrid

Los resultados de Nadal en Madrid son dignos de mención, con cuatro títulos desde que el torneo, de categoría Masters 1000, se disputa en la Caja Mágica y sobre tierra batida. A las conquistas de 2010, 2013, 2014 y 2017 hay que sumar otras tres finales, en 2009, 2011 y 2015, y otros tantos resultados destacados en semifinales o cuartos de final, pero cuando el manacorí disputa el Mutua Madrid Open, la sensación de superioridad, a lo largo de su carrera, no ha sido la misma, algo que se traspasa a unos números sensiblemente inferiores en comparación con otras citas del calendario.

Jugar el Mutua Madrid Open es, en la actualidad, algo «emocional» para un Rafa Nadal que se despide en 2024 del público que tanto le ha apoyado a lo largo de su prolífica carrera profesional, pero siempre quedará la duda de saber si el jugador español, siempre selectivo y metódico con su calendario de torneos, hubiera jugado tantas veces en un destino en altura a lo largo de su carrera si no se tratara de Madrid.