Roland Garros se prepara para el drama de perder a Rafa Nadal: «Cruzamos los dedos…»

Rafa Nadal se encuentra en competición, por fin, después de muchos meses sin disputar dos torneos seguidos, pero sus sensaciones tenísticas y, sobre todo, físicas, no son las que le hubieran gustado al tenista balear a estas alturas de su carrera. Así las cosas, Nadal sorprendía el pasado martes, antes de realizar su debut en el Mutua Madrid Open, con unas declaraciones en las que ponía en duda su participación en Roland Garros, lo que ha creado un importante revuelo, provocando la reacción del torneo galo, donde están muy preocupados por la situación.

Desde que hace casi un año Rafael Nadal anunciara una retirada temporal y el año 2024 como el posible último de su carrera profesional en el tenis, el objetivo del tenista balear, más allá de regresar al circuito sano, se centraba en Roland Garros. El Grand Slam más especial para él, el que le ha visto ganar en 14 ocasiones y convertirse en el mejor tenista de la historia en tierra batida, era el punto cumbre de una gira de despedida que ahora está en peligro por las dudas surgidas en el propio Nadal sobre su nivel competitivo.

Ese «no se acaba el mundo con Roland Garros», pronunciado por Nadal segundos después de la frase «si hoy fuera París, no saltaría a la pista», encendió todas las alarmas entre la organización del segundo Grand Slam de la temporada, que se encuentra en un momento de presentación y organización a contrarreloj a un mes exacto de que empiece la cita.

La directora del torneo, la ex tenista Amelie Mauresmo, compareció como parte de los actos correspondientes a la presentación oficial de Roland Garros y no eludió la responsabilidad de hablar de Rafael Nadal, su estado físico y la posibilidad de que no vuelva a jugar el torneo. «Cruzamos los dedos, especialmente por él. Rafa sabe que aquí está en casa. Le seguiremos y apoyaremos en todo lo que quiera hacer», comentó, dejando clara la postura del evento en torno a las dudas de Nadal de jugar, dependiendo de su nivel competitivo.

La decisión de Nadal sobre Roland Garros

Nadal no ha escondido en ningún momento que su prioridad era estar listo para competir al máximo en Roland Garros, pero las lesiones producidas a partir del torneo de Brisbane, en enero, le han imposibilitado prepararse de manera apropiada e ir cogiendo ritmo de juego, hasta ahora. En el Godó, Rafael jugó dos partidos y aseguró estar jugando «con el freno echado», mientras que en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría Masters 1000, la preparación continúa aún lejos de su mejor nivel.

«No cambia para nada mi perspectiva de París y no me va a cambiar aquí, no voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma. Voy a hacer mi camino y si llego, llego, y si no no», declaró Nadal tras debutar en Madrid con una clara victoria ante el jovencísimo Darwin Blanch. Por tanto, el Masters 1000 de Roma será la última prueba, crucial, para conocer si el 14 veces campeón puede incluir Roland Garros en su gira de despedida o si no llega a tiempo para competir como merece en la plaza que le convirtió en leyenda.